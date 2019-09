Beamte orteten das Fahrzeug per GPS in Breslau und nahmen zwei Tatverdächtige fest. Die Diebe hatten es am vergangenen Dienstag entwendet.

Die Polizei in Stormarn und Polen konnte den BMW im Wert von rund 110.000 Euro in Breslau sicherstellen (Symbolbild). Er war am 17. September in Jersbek gestohlen worden.

Ermittlungserfolg Sie stahlen BMW in Jersbek: Polizei fasst Autodiebe in Polen

Jersbek. Ermittlungserfolg für Stormarns Polizei: Die Beamten haben einen in Stormarn gestohlenen BMW M 550i XDrive G5L in Polen ausfindig gemacht. Der graue Wagen aus dem Baujahr 2017 im Wert von rund 110.000 Euro war am Dienstag, 17. September, gegen 2.50 Uhr von einem Privatgrundstück in Jersbek entwendet worden .

Der BMW wurde per GPS im polnischen Breslau geortet

Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg vom Dienstag konnte der BMW bereits einen Tag nach dem Diebstahl, am 18. September, in Wroclaw (Breslau) im Westen Polens per GPS lokalisiert werden. „Die hochwertigen Fahrzeuge verfügen oftmals über diverse Assistenzsysteme, so dass es möglich war den Standort des Fahrzeuges zu orten“, gab die Behörde bekannt. Das Schengener Abkommen habe es ermöglicht, unverzüglich polnische Polizeibeamte zum Standort des BMW zu entsenden.

Zwei Tatverdächtige wurden in Polen festgenommen

Beim Eintreffen der Beamten waren zwei polnische Tatverdächtige damit beschäftigt, Fahrzeugteile von dem BMW abzumontieren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zurzeit ermittelt die Polizei in Deutschland und Polen, in welchem Zusammenhang die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeugdiebstahl stehen. Der BMW wurde sichergestellt.