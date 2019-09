Dieb stiehlt in Jersbek BMW im Wert von 110.000 Euro

Der Täter entwendete das Fahrzeug an der Straße Struskamp in der Nacht zu Dienstag. Jetzt sucht die Kripo Ahrensburg Zeugen der Tat.

Jersbek. In Jersbek ist am Dienstagmorgen ein grauer BMW M 550i XDrive G5L im Wert von rund 110.000 Euro aus dem Baujahr 2017 entwendet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich gegen 2.50 Uhr eine Person zum Abstellort des Fahrzeugs auf einem Privatgrundstück an der Straße Struskamp begeben haben. Wie der Kriminelle in das Auto gelangte, konnte die Polizei bislang nicht klären.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in diesem Fall und fragt: Wer hat in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges in Jersbek bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen BMW machen? Zeugen melden sich bei den Beamten in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90. Anzeige HamburgerJOBS.de Sasol Wax GmbH sucht eine/n Industriemechaniker/in Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Hamburg? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr