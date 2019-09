Der oder die Täter entwendeten den Jeep Grand Cherokee in der Nacht auf Sonntag an der Straße Auf dem Brink. Kripo Reinbek sucht Zeugen.

Ein oder mehrere Täter haben in Glinde ein Fahrzeug im Wert von rund 35.000 Euro gestohlen (Symbolbild).

Kriminalität Diebe stehlen in Glinde SUV im Wert von 35.000 Euro

Glinde. Ein grauer Jeep Grand Cherokee im Wert von rund 35.000 Euro aus dem Baujahr 2016 ist in der Nacht von Sonnabend, 21. September, auf Sonntag, 22. September, nach Angaben der Polizei vom Montag in Glinde entwendet worden. Der SUV stand auf der Auffahrt eines Privatgrundstücks an der Straße Auf dem Brink.

Der oder die Täter verschafften sich nach Angaben der Beamten zwischen Sonnabend, 21 Uhr und 11.30 Uhr am Sonntagmorgen auf bisher ungeklärte Weise Zugang zu dem Fahrzeug. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch alle im Besitz des Halters. Die Kripo Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist an der Straße Auf dem Brink in Glinde im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 040/727 70 70 entgegen.