Steinburg. Im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt über die Situation beim SV Eichede liefert der Kapitän gleich mal eine punktgenaue Zusammenfassung der bisherigen Saison: „Es ist ein Auf und Ab, wir sind relativ inkonstant. Auf gute Spiele folgen mittelmäßige oder schlechte Leistungen“, sagt Sascha Steinfeldt. Und weiter: „Immer, wenn die Chance besteht, sich oben reinzuspielen, holen wir die Punkte nicht.“

Nach 13 Partien stehen die Stormarner mit 19 Punkten auf Rang acht . Die Spitzengruppe der Oberliga ist davongezogen, selbst der vermeintlich kleine Kreisrivale Preußen Reinfeld rangiert vor dem SVE. Die Qualifikation für das Hallenmasters ist kaum mehr zu schaffen. Besonders schwer wiegt die Heimschwäche: nur zwei von sieben möglichen Siegen im Ernst-Wagener-Stadion.

Viele Spieler sind noch in ihrer fußballerischen Entwicklungsphase

Was ebenfalls aus Steinfeldts Zusammenfassung spricht, ist das ständige Gefühl, dass doch so viel mehr möglich wäre. Zuletzt verlor der SVE 0:2 bei Inter Türkspor Kiel, einem Team, das um den Klassenerhalt zittern muss. Davor setzte es eine 1:3-Heimpleite gegen Bordesholmer, die auf kaum einer Position individuell stärker besetzt waren. Das erinnerte an das 2:3 in der Frühphase der Saison daheim gegen einen schwachen PSV Neumünster. Und beim 2:4 vor vier Wochen gegen Weiche Flensburg II ließen sich die Stormarner nach einer Führung und in Überzahl auskontern wie eine Schülermannschaft.

Zur Einordnung muss erwähnt werden, dass viele Spieler dem Schüleralter gerade erst entwachsen und somit noch mitten in ihrer fußballerischen Entwicklungsphase sind. 21,1 Jahre betrug der Altersdurchschnitt zum Saisonstart. Auch deshalb spricht der Club (noch) nicht von der Rückkehr in die Regionalliga. Der Mangel an Führungsspielern dürfte ein Grund dafür sein, dass sich der SVE von Rückschlägen und schwierigen Spielphasen oft gar nicht mehr erholt. Schwächephasen innerhalb von 90 Minuten erlebt fast jedes Team in fast jeder Partie. Doch kaum einem Oberligisten dürften diese Phasen schon so viele Punkte gekostet haben wie dem SVE.

Den Altersschnitt hat der Club inzwischen deutlich erhöht. Zunächst holte Trainer Denny Skwierczynski Stefan Richter (34), den er noch vom VfB Lübeck kannte. Vor zwei Wochen kam mit Hendrik Ostermann (30) der nächste zuletzt vereinslose Routinier. Und auch Urgestein Torge Maltzahn (32) ist nach einer Babypause zurück im Kader der Ligamannschaft.

Einsatz von Routiniers allein bewirkt noch kein Wunder

„Es ist gut für die Mannschaft, dass ein paar ältere, erfahrenere Spieler dabei sind. Sie bringen Sachen ein, die für uns wichtig sind“, erklärt Kapitän Steinfeldt. Und Skwierczynski sagt: „Natürlich erhoffen wir uns von diesen Spielern, dass sie uns Stabilität und Konstanz geben.“

Dass der Einsatz von Routiniers allein noch keine Wunder bewirkt, zeigte die jüngste Niederlage bei Türkspor Kiel, wo der Coach auf die Doppelsechs Maltzahn/Ostermann setzte. Auch Richter hat dem Team bislang noch nicht spürbar helfen können, verpasste zwischenzeitlich aus unterschiedlichen Gründen Trainingseinheiten und Spiele. Aktuell ist er angeschlagen.

Die elementarste Voraussetzung, um in die Spur zu kommen, ist vielmehr eine Stärkung der Defensive. Das sieht auch der Vereinspräsident so: „Gerade bei dem in dieser Jahreszeit tiefen Geläuf ist eine funktionierende defensive Grundordnung das A und O, um an das obere Tabellendrittel auch nur einen Gedanken verschwenden zu können“, sagt Olaf Gehrken. Sein Appell richtet sich an die gesamte Elf, nicht bloß an die Verteidiger. Skwierczynski teilt diese Analyse. „Wir müssen wieder bei den Basics anfangen“, sagt er. Das bedeute, als gesamte Mannschaft gut gegen den Ball zu arbeiten und das eigene Tor konsequenter zu verteidigen. Denn oft macht es der auf Ballbesitz bedachte SVE dem Gegner mit Fehlern allzu leicht.

„Wir müssen mehr Gier entwickeln, Punkte zu holen“

Ob er die taktische Grundordnung verändert – meistens agiert Eichede in einem 3-2-3-2-System – lässt sich Skwierczynski offen. Die Taktik sei bei dem Ziel, defensiv stabiler zu werden, ohnehin zweitrangig. „Es ist auch eine Einstellungssache. Wenn man bissig gegen den Ball arbeitet und entschlossen in die Zweikämpfe geht, ist es fast egal, in welcher Formation man spielt.“

Doch wie schnell kann das noch immer junge Team stabiler, robuster und konstanter werden? Skwierczynski wirbt um Geduld. „Das ist ein Prozess, der dauert.“ Zumal die Verpflichtungen von Richter und Ostermann sowie die Rückkehr Maltzahns wieder zu einer kleinen Umbruchsituation geführt hätten. „Das ist kein Riesenproblem, aber bedeutet immer Veränderung, fußballerisch und hierarchisch.“

„Wir müssen mehr Gier entwickeln, Punkte zu holen“, fordert der Coach. Möglichst schon im Heimspiel gegen den Tabellenelften Frisia Risum-Lindholm am kommenden Sonntag (14 Uhr, Matthias-Claudius-Straße). Wieder so ein Gegner, der nach dem Eicheder Selbstverständnis geschlagen werden muss. Aber auch wieder so ein Gegner, der über robustes Zweikampfverhalten kommt und seine begrenzten Mittel zielführend einzusetzen weiß.

So kann Preußen Reinfeld noch das Hallenmasters in Kiel erreichen

Sieben Mannschaften haben sich schon für das Hallenmasters am 11. Januar in der Kieler Sparkassen-Arena qualifiziert (Holstein Kiel, VfB Lübeck, SC Weiche Flensburg 08, Heider SV. 1. FC Phönix Lübeck, SV Todesfelde und TSB Flensburg). Um den einzigen noch freien Platz streiten sich fünf Oberligateams, wobei der SV Eichede, die Husumer SV und der TSV Bordesholm nur noch theoretische Chancen haben.

Wahrscheinlich machen die beiden Aufsteiger Oldenburger SV und SV Preußen Reinfeld den achten Teilnehmer unter sich aus. „Auch wenn der Klassenerhalt Priorität hat, werden wir alles dafür tun, um in Kiel dabeizusein“, sagte Reinfelds Trainer Michael Clausen. Entscheidend ist, wer nach dem letzten Hinrundenspieltag (2./3. November) den besten Punktequotienten hat. Für die auf Rang sieben stehenden Reinfelder (1,62) heißt es deshalb am Wochenende „verlieren verboten“. Denn sollte es am Sonnabend beim viertplatzierten TSB Flensburg eine Niederlage geben, wäre Oldenburg (1,77) bei einem Sieg am Sonntag gegen den drittplatzierten SC Weiche Flensburg II qualifiziert. Andernfalls gibt es eine Woche später im direkten Duell beider Teams am Bischofsteicher Weg ein Endspiel um die Hallenmaster-Teilnahme.