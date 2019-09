Oststeinbek. Wenn die Volleyballmänner des Oststeinbeker SV an diesem Sonnabend, 28. September, beim Kieler TV III in die neue Saison starten, beginnt am Meessen gleichzeitig auch eine neue Ära. Denn seit Gründung der Dritten Liga Nord im Jahr 2012 bestritt der ehemalige Bundesligist seine Pflichtspiele in der dritthöchsten Spielklasse. Nach dem sportlichen Abstieg in der vergangenen Saison geht es nun in der Regionalliga Nord um Punkte, Sätze und Siege. Beginn der Partie in der Sporthalle an der Gellertstraße ist um 15 Uhr.

Auch wenn für viele Anhänger der „Pirates“ der sofortige Wiederaufstieg bereits jetzt schon fest eingeplant ist, hält Björn Domroese den Ball lieber flach. „Durch einige verletzungsbedingte Ausfälle ist die Vorbereitung nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe“, sagt der neue Headcoach der Stormarner. „Nach der vergangenen Saison haben wir einige wichtige Leistungsträger verloren. Deshalb halte ich es auch jetzt für vermessen zu sagen, als ehemaliger Drittligist spielen wir sofort um die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Dritte Liga.“

Einige Spieler haben den oststeinbeker SV verlassen

Auch wenn einige Spieler den Oststeinbeker SV nach dem verpassten Klassenerhalt verlassen haben, wird die Treue zum Verein am Meessen groß geschrieben. Die Führungsriege geht dabei mit gutem Beispiel voran: Für Steffen Trommeshauser, den sportlichen Leiter der „Pirates“, stand bereits vor Ende der vergangenen Spielzeit fest, dass er auch eine Klasse Tiefer weitermacht.

„Wichtig war mir allerdings, dass wir als eingeschworenes Team weiterhin erfolgsorientiert arbeiten“, äußerte er damals gegenüber dem Abendblatt. „Deshalb war eine weitere Prämisse, dass meine alten Weggefährten mit mir gemeinsam mitziehen.“

Trommeshauser meinte Timo Timpe und Sebastian Lemke, das Trainergespann der vergangenen Saison und Björn Domroese, der die Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit trotz Knieproblemen noch in einigen Partien als Außenangreifer unterstützte. Für die drei Genannten stand ebenfalls schon früh fest, den Oststeinbeker SV auch in der Regionalliga mit Tat und Rat zu unterstützen. Allerdings mit zwei Änderungen: Timpe trat als verantwortlicher Headcoach zurück und kehrt in der neuen Saison als Zuspieler zurück aufs Spielfeld. Die Entscheidung hatte auch berufliche Gründe: Aufgrund einiger Veränderungen im Job konnte Timo Timpe den zeitintensiven Trainerposten nicht mehr mit seinen neuen beruflichen Herausforderungen vereinbaren.

Neuzugänge: Justin Plankenauer und Tim Westphal

Domroese dagegen wechselte vom Spielfeld an die Seitenlinie. „Das ist eine reizvolle Aufgabe, auf die ich richtig Lust habe“, sagt der neue Cheftrainer der „Pirates“. Schon zweimal – von 2010 bis 2012 (als Spielertrainer) und von 2014 bis 2016 – leitete er als verantwortlicher Coach die Geschicke der Mannschaft. Übrigens: Gemeinsam erlebten Timpe und Domroese die erfolgreichsten Zeiten am Meessen, als der Oststeinbeker SV 2006 in der Ersten Bundesliga spielte.

Oststeinbeks Co-Trainer Sebastian Lemke hatte dem Abendblatt schon im April seine Pläne verraten: „Ich werde auf jeden Fall weitermachen, das habe ich den Verantwortlichen gegenüber bereits erklärt“, sagte der Polizeibeamte damals.

Vom Kader der vergangenen Saison geblieben sind Justin Jezierski, Alexander Radtke, Nils Gregor, Christopher Sawatzki, Robert Merkens, Marc Liebhold, Hendrik Buße, Jannis Lange sowie die beiden OSV-Urgesteine Michael Thiel und Jan Meißner. Verstärkt haben die Oststeinbeker sich mit Justin Plankenauer (Jahrgang 1999) von der VG WiWa Hamburg und Tim Westphal (Jg. 1992) vom Ahrensburger TSV.

Plankenauer ist für den Außenangriff oder als Libero vorgesehen, Westphal als Mittelblocker. Auf ein bestimmtes Saisonziel will Domroese sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. „Wichtig wird sein, dass die Mannschaft schnell ihren Rhythmus findet“, sagt der neue „Pirates“-Trainer. „Nach den ersten drei Begegnungen wird sich dann sicherlich eine Tendenz abzeichnen. Dann werde ich besser einschätzen können, was für uns in der Regionalliga in dieser Spielzeit möglich ist. Zudem haben wir nach dem dritten Spieltag zwei Wochen spielfrei, da lässt sich im Training noch einiges korrigieren.“

Nach Saisonauftakt in Kiel hat der OSV zweimal Heimrecht

Dass seine Mannschaft zum Saisonauftakt gleich beim Titelaspiranten Kieler TV III antritt, bereitet dem früheren Erstligaspieler kein Kopfzerbrechen. „Für jede Mannschaft ist es natürlich wichtig, gut in die Saison zu starten. Darauf, dass wir es auswärts gleich mit einer der besten Mannschaften der Regionalliga Nord zu tun bekommen, hatten wir keinen Einfluss“, sagt Domroese.

Der Auswärtspartie in der Landeshauptstadt folgen zwei Heimauftritte in der Sporthalle am Meessen: Am Sonnabend, 5. Oktober (19 Uhr), haben die „Pirates“ den TuS H/M Kiel, eine Woche später am 12. Oktober (19 Uhr) Grün-Weiß Eimsbüttel zu Gast.