Nach Abstieg: Oststeinbek ist für Betreuer Herzenssache

Oststeinbek.. Eine über viele Jahre andauernde Treue zu einem Verein wird selbst im Amateursport immer seltener. Es gibt sie aber noch, wie sich anhand der Volleyballabteilung des Oststeinbeker SV eindrucksvoll zeigt. Denn trotz des sportlichen Abstiegs in der vergangenen Saison aus der Dritten Liga in die Regionalliga gab es für das Trainergespann, den sportlichen Leiter und eine größere Anzahl Spieler keine Alternative zu ihrem Herzensverein.

„Vereinstreue ist sicherlich auch eine Generationssache. Ich bin noch in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass man nicht gleich sein Umfeld verlässt, wenn es einmal nicht so rund läuft“, sagt Steffen Trommeshauser. „Es ist doch bekannt, dass gerade im Sport auf gute Zeiten auch mal schlechte folgen. Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt.“

Für den 38 Jahre alten sportlichen Leiter der Oststeinbeker stand bereits vor Ende der vergangenen Spielzeit fest, dass er der Abteilung weiter die Treue hält. „Wichtig war mir allerdings, dass wir als Team weiterhin erfolgsorientiert arbeiten“, sagt Trommeshauser und lacht. „Deshalb war eine weitere Prämisse, dass meine alten Weggefährten ebenfalls mitziehen.“

Timpe: „Ich bin durch und durch OSVler“

Der 38-Jährige spricht von Timo Timpe und Sebastian Lemke, dem Trainergespann der vergangenen Saison und von Björn Domroese, der die „Pirates“ trotz Knieproblemen in einigen Begegnungen im Außenangriff unterstützte. Für die drei Genannten stand ebenfalls schon länger fest, eine Klasse tiefer weiterzumachen.

„Auch wenn es wie eine abgedroschene Phrase klingt: Ich bin durch und durch OSVler“, sagt Timpe mit einem Lächeln. „Allerdings habe ich nichts dagegen, mal wieder eine andere Funktion auszuüben.“ Der 40 Jahre alte ehemalige Headcoach lässt Worten entsprechende Taten folgen und kehrt in der kommenden Saison als Zuspieler zurück aufs Spielfeld. Das hat auch berufliche Gründe: „Es gab einige Veränderungen in meinem Job, die ich mit dem zeitintensiven Trainerposten nicht mehr vereinbaren konnte“, sagt Timpe.

Für ihn wechselt Domroese vom Spielfeld an die Seitenlinie. „Das ist eine reizvolle Aufgabe, auf die ich richtig Lust habe“, sagt der neue Cheftrainer der „Pirates“. Schon zweimal – von 2010 bis 2012 (als Spielertrainer) und von 2014 bis 2016 – leitete er als verantwortlicher Coach die Geschicke der Mannschaft.

Oststeinbeks Co-Trainer Sebastian Lemke hatte dem Abendblatt schon im April seine Pläne verraten: „Ich werde auf jeden Fall weitermachen, dass habe ich den Verantwortlichen gegenüber bereits erklärt“, sagte der Polizeibeamte damals. Mit Justin Jezerski, Alexander Radtke, Nils Gregor, Christopher Sawatzki, Robert Merkens, Marc Liebhold, Hendrik Buße, Jannis Lange sowie den OSV-Urgesteinen Michael Thiel und Jan Meißner bleiben dem Verein zehn Spieler der vergangenen Saison erhalten. Bisher neu verpflichtet haben die Oststeinbeker Justin Plankenauer (Jahrgang 1999) von der VG WiWa Hamburg und Tim Westphal (Jg. 1992) vom Ahrensburger TSV. Plankenauer ist für den Außenangriff oder als Libero eingeplant, Westphal als Mittelblocker. „Ich habe volles Vertrauen in die Qualität des Kaders“, sagt Domroese. „Dennoch wird die Regionalliga für uns kein Selbstgänger sondern ein hartes Stück Arbeit.“ Erster Gegner am 28. September ist auswärts der Kieler TV III. Domroese: „es ist sicherlich wichtig, gut in die Saison zu starten. Die Begegnung in Kiel für mich aber nicht richtungsweisend sein. Nach dem dritten Spieltag haben wir zwei Wochen spielfrei, da lässt sich noch vieles korrigieren.“

2006 spielte der Verein in der Ersten Bundesliga

Auch Timpe fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen. „Das Alter spielt natürlich eine Rolle, der Körper muss funktionieren, damit auch der Rest klappt“, sagt der 40-Jährige. „Wenn ich fit und gesund bleibe, werde ich gerade den jungen Spielern mit meiner Erfahrung helfen können.“ Seite an Seite erlebten Timpe und Domroese die erfolgreichsten Zeiten am Meessen, als der Oststeinbeker SV 2006 in der Ersten Bundesliga spielte. Timpe ist bewusst, dass Domroese auf der Position des Zuspielers mit Jannis Lange, Robert Merkens und ihm die Qual der Wahl hat. „Ob ich spiele oder auf der Bank sitze liegt in Björns Ermessen“, sagt er. „Auf jeden Fall werde ich das Team unterstützen, wo ich nur kann.“

Auf die finanziellen Unterstützer der Stormarner ist ebenfalls Verlass: Döbler Werbeartikel aus Oststeinbek bleibt ebenso Partner der „Pirates“ wie die Firmen Hummel und Nordsport. „Das Konzept für die Dritte Liga werden wir eine Klasse tiefer beibehalten“, sagt Trommeshauser. „Für die Zuschauer wird sich also nicht viel ändern und sollten wir den sofortigen Wiederaufstieg in die dritthöchste Spielklasse schaffen, verfügen wir bereits über die entsprechenden Strukturen.“