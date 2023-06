Reinbeker Schützen: Großes Schützenfest fällt aus – geschossen wird trotzdem

Reinbek. Einmal im Jahr machen sie von sich reden, die Reinbeker Schützen. Wenn sie ihre Meisterschaft austragen und ein – leider oft verregnetes – Familienfest für alle ausrichten. Doch das offizielle Schützenfest fällt diesmal aus, teils aus finanziellen Gründen, teils weil kein Spielmannszug zu finden war. Zwischen dem Königsschuss am Freitag, 9. Juni, und dem internen Schützenfestwochenende am 17. und 18. Juni (diesmal nur für die Schützen) können Interessierte dennoch herausfinden, was die Faszination des Schießsportes ausmacht, und was es eigentlich mit all den Traditionen so auf sich hat.

Denn in der Reinbeker Schießwoche von Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni, hat jeder Gelegenheit, diesen Sport einmal selbst auszuprobieren. Jeder kann zwischen 18 und 21.30 Uhr in den Schützenvereinan die Loddenallee kommen und mitmachen.

Ob einzeln oder im Team: Jeder und jede kann mitmachen

Für Nichtschützen und erfahrene Schützen gibt es Einzel- und Mannschaftswettbewerbe. Eine Mannschaft besteht aus drei Menschen – ob aus Firmen, Vereinen, Freunden, Bekannten oder auch aus Familien: Der Spaß steht im Vordergrund. Auch mehrere Teams sind möglich. Ab 7,50 Euro ist man dabei. Der oder die Beste wird gleichzeitig Bürgerkönig oder -königin und ist auch zum internen Schützenfest eingeladen. Außerdem gibt es Pokale und Geldpreise in Höhe von 50 bis 150 Euro zu gewinnen.

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren, die kein Mitglied eines Schützenvereins sind, gibt es von Montag bis Donnerstag ein Jugendpreisschießen. Sie können einfach an den genannten Tagen vorbeikommen, einen Euro zahlen, dann sind viele Gewinne möglich, etwa Pokale und Gutscheine.

Schießen mit dem Kleinkaliber- oder dem Luftgewehr

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren schießen mit dem Kleinkalibergewehr, die Jüngeren mit einem Luftgewehr. Der Reinbeker Schützenverein stellt diese bereit und erfahrene Schützinnen und Schützen stehen den Teilnehmenden helfend zur Seite. Mehr unter www.reinbeker-schützenverein.de.

