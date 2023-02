Die Postbank an der Sophienstraße schließt Ende März. Zumindest für Brief- und Paketsendungen soll es eine neue Anlaufstelle geben.

Die Postbank mit Postfiliale an der Sophienstraße in Reinbek öffnet letztmalig am 28. März.

Postdienstleistungen Wo die Post in Reinbek eine neue Filiale eröffnen will

Reinbek. Die Tage des „Postamts“ an der Sophienstraße 1 in Reinbek sind sind gezählt. Am Dienstag, 28. März, wird die Filiale der Postbank samt Filiale der Post „letztmalig zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet sein“, wie Postbanksprecher Oliver Rittmaier mitteilt. Dass es zu einer Schließung kommen werde, hatte die Postbank bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Grund sei das veränderte Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung.

Nicht nur beim Seniorenbeirat rief die Ankündigung Entsetzen hervor: „Für bestimmte Postdienstleistungen wie Einschreiben müssen Reinbeker nun den weiten Weg zur Postfiliale ins Gewerbegebiet auf sich nehmen. Eine Zumutung für mobilitätseingeschränkte Menschen und solche ohne Auto“, sagt Heinz-Dieter Weigert, Seniorenbeiratsvorsitzender. Sein Gremium will sich dafür einsetzen, dass die Post mit einer Anlaufstelle für Brief- und Paketsendungen im Zentrum von Reinbek erhalten bleibt.

Postbankfiliale an der Sophienstraße schließt Ende März

Das wird nicht mehr nötig sein: „Wir eröffnen am Mittwoch, 22. März eine neue Partnerfiliale in der Bahnhofstraße 1“, gibt Postsprecher Stefan Laetsch bekannt. Die Filiale werde von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein. In dieser Filiale stehen Postdienstleistungen wie der Kauf von Brief- und Paketmarken sowie die Abgabe von Paketsendungen zur Verfügung.

Geht es allerdings um Finanzdienstleistungen wie eine Baufinanzierung, einen Privatkredit oder eine Bargeldeinzahlung müssen Postbankkunden zukünftig einen längeren Weg zurücklegen und entweder zur Bergedorfer Filiale an der Kurt-A.-Körber-Chaussee 6 oder zur Billstedter Filiale an der Möllner Landstraße 49 fahren. Wem das zu aufwendig oder wer nicht mobil ist, den besucht ein Mitarbeiter der der „Postbank Finanzberatung“ auch zu Hause, sagt Oliver Rittmaier. Geld auszahlen kann der allerdings auch nicht.

Das ist weiterhin kostenlos an den Geldautomaten der Cash Group, wie dem der Deutschen Bank am Schmiedesberg, möglich. Ergänzend dazu bieten mehrere Einzelhandelsgeschäfte in Reinbek das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich zum Beispiel bei Rewe an der Bergstraße, bei Penny an der Hermann-Körner-Straße 53 und im Edeka-Markt, am Ladenzentrum.

