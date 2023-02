Pinneberg: Post baut die letzten Briefkästen mit Leerung am Sonntag ab

Mit dem Abriss der Pinneberger Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße verschwinden auch Briefkästen. Warum es keinen Ersatz gibt.

Auf dem ehemaligen Postareal in Pinneberg an der Friedrich-Ebert-Straße beginnen die Arbeiten für ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit 165 Wohnungen.

Pinneberg Post baut in der Stadt die letzten Sonntagsbriefkästen ab

Pinneberg. Die Postfiliale an der Pinneberger Friedrich-Ebert-Straße ist schon länger Geschichte, nun rücken die Abrissbagger an. Denn auf dem Areal sollen ein Wohn- und Geschäftsgebäude sowie eine Kita entstehen.

Die beiden Briefkästen an der ehemaligen Post-Filiale sind während der Abrissarbeiten ebenfalls verschwunden. Dabei seien dies die letzten in Pinneberg gewesen, die auch am Sonntag geleert wurden, wie ein Abendblatt-Leser sagt, der nicht namentlich genannt werden möchte.

Pinneberg: Post baut letzte Sonntagsbriefkästen ab

Dazu teilt die Deutsche Post mit, es gebe bundesweit nur noch wenige Briefkästen, die auch am Sonntag geleert würden. Ob sie Bestand haben, sei jeweils von der Kundenfrequenz abhängig.

Ein Postsprecher bestätigt auf Nachfrage des Abendblattes, dass es Pinneberg keine Kästen mit Sonntagsleerung gebe.

Pinneberg: Abgebaute Briefkästen sollen nicht ersetzt werden

2016 wurde die Zahl der Briefkästen, die am Sonntag geleert wurden, massiv reduziert, von etwa 11.000 auf bundesweit nur noch 2000. Die Begründung: Sonntagsbriefkästen hätten für die meisten Kunden keine große Bedeutung mehr. Damals wollte die Post die Sonntagsleerung auf Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern begrenzen.

Ein Kriterium, das die Stadt Pinneberg eigentlich erfüllt. Dennoch: Ein Ersatz für die Briefkästen an der Friedrich-Ebert-Straße ist nicht geplant, wie der Sprecher der Deutschen Post weiter mitteilt. „In unmittelbarer Nähe am Damm sowie am Rübekamp befinden sich Briefkästen, die als Alternative genutzt werden können.“

Postbank zieht in die Pinneberger Fußgängerzone

Diese werden aber eben nicht am Sonntag geleert, sondern nur von montags bis freitags zwei Mal täglich sowie einmal am Sonnabend. Informationen über die Standorte und Leerungszeiten von Briefkästen gibt es auf der Webseite der Deutschen Post unter dem Standortfinder.

Für Verwirrung und Ärger hatte die mittlerweile geschlossene Pinneberger Postfiliale an der Friedrich-Ebert-Straße immer wieder gesorgt. Zuletzt kurz vor der Schließung als technische Probleme den Standort im Sommer 2022 wochenlang lahmlegten.

Die Filiale der Postbank, die zuvor ebenfalls an der Friedrich-Ebert-Straße lag, hat mittlerweile am Fahltskamp wieder eröffnet. Neben einem Selbstbedienungsbereich, Service und Beratung finden die Kunden dort auch die gewohnten Postdienstleistungen.