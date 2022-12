Einbruchsserie in Oststeinbek beschäftigt die Polizei

Kriminelle schlagen viermal in drei Tagen zu. Auch in das Bürgerhaus dringen die Unbekannten ein. Die Ermittler suchen Zeugen.

In zwei Fällen gelangten die Kriminellen durch ein Fenster in das Haus (Symbolbild).

Oststeinbek. Eine Einbruchserie in Oststeinbek beschäftigt zurzeit die Polizei. In den Tagen zwischen Donnerstag, 8. Dezember, und Sonnabend, 10. Dezember, schlugen Kriminelle viermal in der Gemeinde im Süden Stormarns zu. Zunächst drangen die Unbekannten nach Angaben der Ermittler in der Zeit von Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr, bis Freitag, 9. Dezember, 10.20 Uhr, in den Gemeindesaal des Oststeinbeker Bürgerhauses an der Möllner Landstraße ein. Wertsachen fanden sie laut Polizei aber nicht.

Wenig später kam es zum nächsten Einbruch. Das Ziel diesmal: Ein Einfamilienhaus an der Anne-Jennfeld-Straße. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in die Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 15 Uhr am Freitag, 9. Dezember, und 17 Uhr des Folgetages an.

Polizei ermittelt nach Einbruchserie in Oststeinbek

Am Freitag zwischen 17 und 17.30 Uhr schlugen Einbrecher an einem leerstehenden Wohnhaus am Kirschenweg zu. Auch hier gelangten sie durch ein Fenster ins Innere, gingen aber leer aus. Laut Polizei bemerkte zudem die Bewohnerin eines Hauses an der Straße Heidlohe eine Beschädigung an der Terrassentür. Diese könne der Frau zufolge nur am Sonnabend, 10. Dezember, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 23.55 Uhr entstanden sein. Ob es den Tätern gelang, in das Gebäude einzudringen, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Kripo in Reinbek bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet hat, soll sich unter Telefon 040/727 70 70 bei den Beamten melden.