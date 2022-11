Polizei Stormarn: Zeugen nach Einbrüchen in Ahrensburg und Brunsbek gesucht

Kriminelle schlagen dreimal an einem Wochenende in Stormarn zu. Sie durchwühlen Räume nach Wertsachen. Zeugen gesucht.

An der Hagener Allee gelangten die Täter durch die Terrassentür in das Haus (Symbolbild).

Ahrensburg/Brunsbek. Die Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Stormarn. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der erste Fall am Freitag, 11. November, in Brunsbek. In der Zeit zwischen 17.10 und 21.15 Uhr verschafften sich Kriminelle demnach durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Dorfstraße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

In Ahrensburg schlugen Einbrecher gleich zweimal an der Hagener Allee zu. Zunächst seien die Unbekannten am Sonnabend, 12. November, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 10.45 bis 20.30 Uhr an. Zwischen 11.30 Uhr und 0.30 Uhr des Folgetags, Sonntag, 13. November, seien Kriminelle in derselben Straße in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. In diesem Fall seien die Täter durch eine Terrassentür in die Immobilie gelangt. In beiden Fällen hätten sie die Wohnräume nach Wertsachen durchwühlt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen

Angaben zur Beute und zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei in allen drei Fällen noch nicht machen. Die Kripo in Ahrensburg hofft auf die Mithilfe von Zeugen bei den Ermittlungen. Wer in Ahrensburg oder Brunsbek etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/809-0 zu melden.