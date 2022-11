Polizei Stormarn: 4000 Euro Schaden nach Einbruch in Trittau

Trittau. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Trittau. Nach Angaben der Beamten gelangten Unbekannte am Dienstag, 15. November, in ein Einfamilienhaus an der Lerchenstraße, indem sie ein Fenster aufbrachen. Den Tatzeitraum geben die Ermittler mit 16.30 bis 18 Uhr an. Die Kriminellen entwendeten Schmuck und Bargeld, der Schaden soll bei rund 4000 Euro liegen.

Die Beamten suchen nun Zeugen und fragen: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Lerchenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.