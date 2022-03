Kriminelle montieren von vier Autos Katalysatoren ab

In Reinbek wurden in den vergangenen Tagen Katalysatoren von vier Autos gestohlen. Die Polizei ermittelt (Symbolbild).

Reinbek. In den vergangenen Tagen haben sich erneut Kriminelle an parkenden Autos in Reinbek zu schaffen gemacht. In der Zeit von Freitag, 4. März, 16 Uhr, bis Montag, 7. März, 8.15 Uhr, montierten die Kriminellen an vier Fahrzeugen des Modells Opel Movano die Katalysatoren ab. Darüber informierte jetzt die Polizei. Alle betroffenen Autos waren demnach an der Straße Senefelder Ring geparkt.

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von vier Katalysatoren in Reinbek

Der Sachschaden liegt den Beamten zufolge bei mehreren Tausend Euro. Die Ermittler sind auf die Unterstützung durch Zeugen angewiesen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 040/727 70 70 bei der Kriminalpolizei in Reinbek zu melden.

Seit einigen Wochen häufen sich ähnliche Fälle in der Stadt im Süden Stormarns. Am 20. Januar wurden in einer Nacht neun Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet. Nur zwei Tage später machten sich Unbekannte erneut an neun Fahrzeugen zu schaffen. Anfang Februar schlugen Kriminelle achtmal in einer Nacht zu. Zuletzt waren die Diebe vor eineinhalb Wochen im Stadtteil Ohe unterwegs und montierten Teile von acht Autos ab.