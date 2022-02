Polizei Reinbek Diebe machen sich an Autos in Reinbek zu schaffen

Reinbek. In Reinbek haben sich erneut Kriminelle an Autos zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei Reinbek waren die Täter in der Nacht von Mittwoch, 23. Februar, auf Donnerstag, 24. Februar, im Stadtteil Ohe unterwegs. An neun Fahrzeugen der Marken BMW und Audi montierten die Unbekannten die Gläser der Außenspiegel sowie Abstandssensoren ab. Die Fahrzeuge waren an den Straßen Lerchenweg, Amselstieg, Müssenredder, Finkenkoppel und Große Straße geparkt.

Polizei Reinbek sucht Zeugen nach Diebstahl von Fahrzeugteilen

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 040/727 70 70 bei den Beamten zu melden. Immer wieder machen sich Kriminelle in Reinbek an Autos zu schaffen. Erst Anfang Februar brachen Unbekannte acht Fahrzeuge auf.