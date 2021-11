Wollen das Waldhaus Reinbek in Richtung Klimaneutralität entwickeln: (v.l.): Xiao-Yin Xu, Helen Bannister (PVI), Muniraj Lutchmah, Ved Gawande, Charitha Nelaturi, Özlem Gültekin, Abhijith Damodar, Dounia Chlyeh (PVI), Sandra Langhans (Waldhaus), Sweta Shamira, Muhammad Ahmed und Rohith Kamath Mijar.

Das Hotel in Reinbek, in dem bereits Robert Redford zu Gast war, will seinen fossilen Energieverbrauch reduzieren. Aber wie?