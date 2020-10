Reinbek. Über nachhaltige Landwirtschaft, das Klima im Wandel der Zeit und über Umweltmonster können Leser der Stadtbibliothek in Reinbek ab sofort mehr erfahren. Es handelt sich um persönliche Buchempfehlungen der Klimaschutzmanagerin der Stadt, die sie künftig regelmäßig vorstellen möchte. Den Fokus legt sie auf Titel der Sparten Umwelt und Nachhaltigkeit, die in der Bibliothek entliehen werden können.

Piechulek will für Umweltthemen sensibilisieren

Estrella Piechulek ist es als Klimaschutzmanagerin ein besonderes Anliegen, die Reinbeker für Umweltthemen zu sensibilisieren. „Ich lese sehr viel zu diesen Themen, fange fast jede Woche ein neues Buch an“, sagt sie. Wo es in ihrer Jugend die Harry-Potter-Reihe war, setzt sie heute auf Sachbücher wie etwa „Klima – Die Erde und ihre Atmosphäre im Wandel der Zeiten“ von Christoph Buchal und Christian-Dietrich Schönwiese. „Es ist schön und verständlich geschrieben, beschäftigt sich mit vergangenen, aktuellen und zukünftigen Klimaveränderungen und bietet Lösungen an“, sagt Piechulek.

Sowohl etwas für Kinder als auch für Erwachsene sei das liebevoll illustrierte Werk „Unheimliche Umweltmonster ... und wie man sie besiegt“ von Marie G. Rohde. Die Autorin weist auf „amüsante Art auf Umweltsünden hin“, so Estrella Piechulek.

Interesse an Büchern über Nachhaltigkeit nimmt zu

Auch eines ihrer Lieblingsbücher empfiehlt die Klimaschutzmanagerin, nämlich die englische Fassung „Miraculous Abundance“ von Perrine und Charles Hervé-Gruyer. Die Autoren erzählen, wie sie ihr Leben mit dem Kauf einer Farm in der Normandie umkrempelten und zu Öko-Kulturpionieren avancierten. „Sehr inspirierend“, meint Estrella Piechulek.

Die empfohlenen Bücher können ab sofort zu den Öffnungszeiten der Bibliothek entliehen werden. „Die Nachfrage nach Büchern zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz nimmt immer weiter zu“, sagt Bibliotheksleiter Mark Yeesune-Hlong. Passend dazu hatte die Bücherei bereits Anfang des Jahres in Kooperation mit der Volkshochschule, dem Klimaschutzmanagement der Stadt und der BUND-Ortsgruppe eine Vortragsreihe ins Leben gerufen. Sie wird nun fortgesetzt. Am Montag, 19. Oktober, spricht Landwirtschaftsmeister Laurence Dungworth um 19 Uhr in der Stadtbibliothek über solidarische Landwirtschaft.