Überfall auf Asia-Restaurant in Bargteheide

Zu einem Raub ist es am Sonntagabend in Bargteheide gekommen.

Bargteheide. Die Kriminalpolizei Ahrensburg beschäftigt ein neuer Raubüberfall: Am Sonntag, 18. April, betrat gegen 22 Uhr ein Mann das Asia-Restaurant an der Straße Am Markt in Bargteheide und bedrohte eine 38 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer. Er forderte Bargeld. Die Frau gab dem Täter das Bargeld aus der Kasse sowie einen Schuhkarton.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

schlanke Statur

dunkles Oberteil

dunkle Wollmütze und Mund-Nasen-Bedeckung

Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeit an der Straße Am Markt in Bargteheide gesehen? Hinweise bitte unter Telefon 04102/8090.