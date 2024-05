Ohe. Mit zwei Fanbussen und voller Euphorie geht es zur Relegation nach Norderstedt. Doch selbst bei einem Sieg ist noch nicht viel gewonnen.

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel der Relegation zur Fußball-Oberliga ist die Euphorie beim Fußball-Landesligisten FC Voran Ohe riesengroß. Mit zwei Bussen reisen die Stormarner am Sonnabend zum Rückspiel bei Eintracht Norderstedt II (17 Uhr, Ochsenzoller Straße). „Die Karten waren im Handumdrehen ausverkauft. Wir hätten wahrscheinlich noch einen dritten Bus füllen können, aber das war so schnell nicht zu organisieren“, freut sich der 1. Vorsitzende Daniel Schmitt über das große Interesse.

Das Oher Sturmduo Demirhan Brüning und Muizz Saqib hat mit seinen Toren zum 2:0-Erfolg im Hinspiel dafür gesorgt, dass die Ausgangsposition für das Rückspiel glänzend ist. Zum ersten Mal seit 2009 könnten die Stormarner in der kommenden Saison wieder in Hamburgs höchster Liga, der Oberliga, auflaufen. Es wäre ein historischer Erfolg für den FC Voran Ohe, der in den vergangenen Jahren in der Landesliga stets oben mitmischte, ohne dass es zum großen Sprung reichte.

Oberliga-Aufstieg wird für den FC Voran Ohe zur Hängepartie

Doch auch jetzt droht der Oberliga-Aufstieg für das Team des scheidenden Trainers Matthias Wulff noch zu einer Hängepartie zu werden. Denn selbst im Falle eines Erfolgs gegen Norderstedt sind die Oher noch davon abhängig, dass auch Oberliga-Meister Altona 93 der Aufstieg in die Regionalliga gelingt. Das stellte der Hamburger Fußball-Verband in dieser Woche klar. Ursprünglich hatten HFV-Vertreter den Ohern signalisiert, ein Erfolg in der Relegation würde in jedem Fall zum Aufstieg reichen. Nun mussten sie wieder zurückrudern.

Clubchef Daniel Schmitt wurde vom FC Voran Ohe bereits für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet, erhielt ein Nationalmannschafts-Trikot und ein Unterstützer-Shirt. © Volker Gast | Volker Gast

Hintergrund ist: Der Verband wollte ursprünglich den Viertletzten der Oberliga, den FC Türkiye, zugunsten des Relegationssiegers absteigen lassen. Doch da der HFV in seinen Statuten stehen hat, dass sämtliche Regelungen den Vereinen zu Beginn einer Saison zu kommunizieren sind, ließ sich das Vorhaben so kurzfristig nicht mehr umsetzen. Der FC Türkiye drohte angesichts des drohenden Abstiegs mit einer Klage und setzte sich damit nun offenbar durch.

Auf rechtliche Schritte will Ohes Vereinschef Daniel Schmitt verzichten

Für den FC Voran Ohe hatte Clubchef Schmitt den Rechtsweg schon vor der Entscheidung des Verbandes kategorisch ausgeschlossen. „Wir spielen Fußball, versuchen unser Spiel zu gewinnen, und der Verband sagt uns dann, was das für Auswirkungen hat“, hatte Schmitt deutlich gemacht, dass für ihn eine rechtliche Auseinandersetzung keine Option sei.

Sollten die Oher also nun in Norderstedt das bessere Ende für sich haben, müssen sie noch weiter zittern und werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, wie sich Altona 93 in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord schlägt. Am Sonntag spielen die Hamburger zunächst bei Werder Bremen II (14 Uhr, Platz 11 am Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße). Am kommenden Mittwoch hat Altona 93 dann Heimvorteil gegen Schleswig-Holsteins Vertreter SV Todesfelde (19.30 Uhr, Griegstraße).

Zwei der drei Teams steigen in die Regionalliga auf. Allerdings ist Werder Bremen II der haushohe Favorit. In der Bremen-Liga haben sie alle ihre 30 Spiele gewonnen und dabei fantastische 213 Tore erzielt, also im Schnitt mehr als sieben pro Partie. Zudem übertraf Werder-Stürmer Maik Lukowitz mit 50 Saisontoren den Rekord von Martin Harnik (TuS Dassendorf) für die 5. Liga aus dem Jahr 2023 gleich um vier Treffer.

Doch ganz egal, wie die Sache nun ausgeht, für Daniel Schmitt überwiegt das Positive. „Wir hatten im Relegationshinspiel 700 Zuschauer auf der Anlage, eine geniale Kulisse“, schwärmt er. „Regen und Gewitter sind rechts und links an uns vorbeigezogen. Das war einfach nur großartig.“