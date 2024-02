Großhansdorf. Anlage auf der Grenzeckkoppel sollte vergrößert werden. Nun haben CDU und FDP überraschend das Aus für das Projekt beschlossen.

Es ist ein Vorzeigeprojekt: 2012 nahm an der Autobahn 1 in Großhansdorf einer der ersten Solarparks in der Region seinen Betrieb auf. Rund 8000 Kilowattstunden Strom erzeugen die Paneele auf der 3,7 Hektar großen Fläche täglich. Im Gegenzug fließen jedes Jahr 25.000 Euro Pacht in die Gemeindekasse.