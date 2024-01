Polizei Stormarn: Einbruch in Einfamilienhaus in Brunsbek

Polizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Papendorf. So gelangten die Täter in das Gebäude.

Polizei Stormarn Unbekannte brechen in Haus in Brunsbek ein – Zeugen gesucht

Brunsbek. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brunsbek. Den Beamten zufolge waren Unbekannte am Freitagabend, 19. Januar, zwischen 18.45 und 23.30 Uhr in das Gebäude an der Dorfstraße im Ortsteil Papendorf eingedrungen, indem sie die Terrassentür aufbrachen.

Die Kriminellen durchsuchten die Räume. Ob sie Beute machten, ist ebenso noch unklar wie die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens. Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dorfstraße in Brunsbek beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04102/809-0 bei den Beamten zu melden.