Ahrensburg: Einbruch in Gewerbegebiet – Polizei umstellt Gebäude

Kriminelle dringen in einen Betrieb für Zerspanungstechnik in Ahrensburg ein. Dank Alarmanlage ist die Polizei schnell vor Ort.

Ahrensburg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Ahrensburger Gewerbegebiet und sucht Zeugen. Den Beamten zufolge sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 12. und 13. Januar, Unbekannte in das Gebäude eines Gewerbebetriebs für Zerspanungstechnik an der Bookkoppel eingedrungen. Gegen 2.30 Uhr sei dort der Alarm ausgelöst worden.

Vor Ort hätten die Polizisten ein aufgebrochenes Fenster entdeckt und das Gebäude umstellt. Anschließend seien die Räume mit einem Diensthund durchsucht worden, die Einbrecher seien jedoch nicht mehr auffindbar gewesen. Noch ist laut Polizei unklar, welche Beute die Kriminellen machten. Die Kripo Ahrensburg nimmt Hinweise unter Telefon 04102/809-0 entgegen.