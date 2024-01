Polizei Stormarn: Einbrecher in Ahrensburg und Trittau unterwegs

Täter schlagen binnen weniger Stunden dreimal in Stormarn zu. In einem Fall machen sie Beute, in einem gehen die Kriminellen leer aus.

Die Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Stormarn am vergangenen Freitag (Symbolbild).

Ahrensburg/Trittau. Dreimal haben Einbrecher am vergangenen Freitag, 12. Januar, in Stormarn zugeschlagen. Der Polizei wurden innerhalb weniger Stunden Taten in Ahrensburg, Großensee und Trittau gemeldet. Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf die Unterstützung von Zeugen.

In Großensee verschafften sich Unbekannte den Beamten zufolge Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Brookwisch, indem sie die Kellertür aufbrachen. Sie durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten Schmuck und kleinere elektronische Geräte mit noch unbekanntem Wert. Die Einbrecher nutzten laut Polizei die Abwesenheit der Bewohner aus, die zwischen 16.05 und 19.15 Uhr nicht zu Hause waren.

Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Ahrensburg, Großensee und Trittau

Einen weiteren Einbruch gab es am selben Tag in Trittau. Ziel der Kriminellen war ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ridenbusch. Laut den Ermittlern brachen die Täter in der Zeit zwischen 17.35 und 21.30 Uhr ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Es sei noch unklar, ob die Einbrecher Beute machten.

In Ahrensburg scheiterten Unbekannte ebenfalls am Freitag daran, in ein Einfamilienhaus am Pionierweg in der Siedlung Am Hagen einzubrechen. Sie versuchten laut Polizei, eine Terrassentür aufzubrechen, was aber nicht gelang. Den Tatzeitraum geben die Beamten mit 07.15 bis 20.15 Uhr an. Hinweise nehmen die Ermittler von der Ahrensburger Kripo unter Telefon 04102/809-0 entgegen.