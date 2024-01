Unfall auf A1 bei Todendorf: Polizei sucht Volvo-Fahrer

Todendorf. Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Volvo-SUV, der am Sonnabend, 6. Januar, in einen Unfall auf der A1 verwickelt war. Ein 66-Jähriger erlitt den Beamten zufolge bei dem Vorfall gegen 9.05 Uhr in Höhe Todendorf leichte Verletzungen. Der Volvo war demnach mit Anhänger auf der mittleren Spur aus Hamburg kommend in Richtung Lübeck unterwegs, als das Gespann auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet.

SUV und Anhänger rutschten zunächst auf den rechten Fahrstreifen, schlingerten anschließend weiter auf den Standstreifen. Dort touchierte der mit Wellblech beladene Anhänger den Senior, der zuvor selbst einen Unfall hatte und nach der Absicherung der Unfallstelle zu Fuß auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug war.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 66-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Volvo habe seinen Weg unvermindert fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, so die Polizei. Das Autobahnrevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Volvo-Fahrer sowie nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/17 06-0 entgegen.