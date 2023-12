Spitzenkoch Nils Henkel bringt Pure-Nature-Stil mit

Der frühere Drei-Sterne-Koch steht an zwei Tagen im März im Waldhaus Reinbek am Herd. Alles zu Preisen und Anmeldung.

Spitzenkoch Nils Henkel führt an zwei Tagen im März das Küchenteam im Waldhaus Reinbek.

Reinbek. Das 37. Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) geht von Ende Januar bis Anfang April in seine zweite Etappe. Seit September zeigen die Schweizer Gastköchin Alexandra Müller und 19 männlichen Kollegen, die zusammen 26 Michelin-Sterne haben, wie man überwiegend aus dem Norden stammende Topprodukte veredeln kann. Ihre Fünf-Gänge-Menüs sind immer etwas Besonderes.

Mit dabei ist als einziger Stormarner Vertreter auch noch einmal das Waldhaus Reinbek. Dort übernimmt der frühere Drei-Sterne-Koch Nils Henkel an zwei Tagen das Kommando in der Küche. Unter Feinschmeckern gilt er als einer der besten und feinsinnigsten Köche Deutschlands mit einem außergewöhnlich raffinierten Küchenstil.

Schleswig-Holstein Gourmet Festival: Vom Rhein nach Reinbek

Nils Henkel serviert seine Kreationen am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. März, im Waldhaus vor der Kulisse des Sachsenwaldes. Das passt zu seinem Pure-Nature-Stil. Den Fokus legt er auf alte Gemüsesorten und wilde Kräuter, die er mit Fleisch und Fisch ergänzt.

Der gebürtige Kieler Henkel verließ 2020 die Sternegastronomie und wechselte ins hippe Papa Rhein Hotel in Bingen. Im dortigen Bootshaus verbindet der Küchendirektor kunstvoll verschiedene Aromen und Texturen in seinen Gerichten. Außerdem hat er das Küchenkonzept fürs Restaurant Tipken’s by Nils Henkel in Keitum auf Sylt entwickelt. Das wurde im vergangenen Sommer vom Gastronomieführer „Gault&Millau“ neu aufgenommen und erhielt eine Haube mit Prädikat.

Das Fünf-Gänge-Menü kostet inklusive Getränke 209 Euro

Die beiden Festivalabende im Waldhaus Reinbek (Loddenallee 2) beginnen jeweils um 18 Uhr. Das Menü kostet inklusive begleitender Getränke 209 Euro. Reservierungen für die beiden Veranstaltungen nimmt das Hotel unter der Telefonnummer 040/72 75 20 und der E-Mail waldhaus@waldhaus.de entgegen.

Weitere Spitzenköche geben ihre Visitenkarte in der Umgebung von Stormarn ab. Im Ratzeburger Hotel Der Seehof kreiert Maurizio Oster am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. Januar, sein Menü (Preis 179 Euro, Anmeldung E-Mail info@der-seehof.de). Oster verzichtet bewusst auf Luxusprodukte und entwickelt altbewährte Zutaten neu. Für das nachhaltige Handeln in seinem Hamburger Sternerestaurant Zeik erhielt er vom Guide Michelin zusätzlich einen Grünen Stern.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dresdner Sternekoch zeigt sein Können in Bad Segeberg

Das Vitalia Seehotel in Bad Segeberg erwartet am Freitag und Sonnabend, 9. und 10. Februar, den Dresdner Sternekoch Marcus Blonkowski. Der gebürtige Sachse sammelte Erfahrungen unter anderem im Wiener Palais Coburg, bevor er 2014 seiner Schwester Nicole das Restaurant Genuss-Atelier in Dresden eröffnete. Fünf Jahre später leuchtete der begehrte Michelin-Stern über dem Haus (Preis 175 Euro, Anmeldung E-Mail info@vitaliaseehotel.de).

Mehr Themen aus Rienbek

Ins Pinneberger Hotel Cap Polonio kommt David Görne, der in der Normandie im prächtigen Herrenhaus des Hotels Manoir de Rétival das Restaurant G.a. – „Grand appétit“ führt. Der gebürtige Hamburger verwöhnt seine Gäste nach klassisch französischer Art. Am Sonnabend, Sonntag und Montag, 24., 25. und 26. Februar, ist er zurück in seiner norddeutschen Heimat (Preis 200 Euro, E-Mail info@cap-polonio.de).

Patissier Taro Bünemann serviert in der Orangerie im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand am Sonntag, 24. März, ein Dessertmenü (Preis 160 Euro, E-Mail info.tim@maritim.de).

Alle Veranstaltungen des 37. SHGF stehen auf www.gourmetfestival.de