Polizei Stormarn: Transporter fährt Mädchen an

Bad Oldesloe. Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Transporters mit dem Logo des Paketdienstes DPD, der am Dienstagnachmittag, 28. November, in Bad Oldesloe unterwegs war. Er soll an der Kreuzung Berliner Ring/Segeberger Straße ein Mädchen auf ihrem Fahrrad angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Mutmaßlich sei der Paketbote über Rot gefahren. Die Zwölfjährige stürzte zu Boden, sei aber unverletzt geblieben.

Nach Angaben der Polizei war das Mädchen gegen 15.45 Uhr mit Freundinnen auf dem Heimweg von der Schule. An der Kreuzung habe die Gruppe den Berliner Ring (B75) von der Straße Pferdemarkt aus kommend in Richtung Segeberger Straße gequert. Zu diesem Zeitpunkt habe die Ampelanlage Fußgängern und Radfahrern Grün gezeigt.

Zur gleichen Zeit kam den Beamten zufolge aus Richtung Konrad-Adenauer das weiße Lieferfahrzeug, dessen Fahrer offenbar nicht auf die Radfahrer achtete. Der Transporter sei mit der Fahrzeugfront gegen das Fahrrad der Zwölfjährigen gestoßen, sodass sich dessen Lenker verdrehte und das Mädchen das Gleichgewicht verlor.

Der Paketbote habe seine Fahrt in Richtung Berliner Ring fortgesetzt, ohne nach der Zwölfjährigen zu sehen. Diese kam laut Polizei mit dem Schrecken davon, auch das Fahrrad blieb unbeschädigt. Die Beamten gehen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung nach und suchen jetzt den Fahrer des Transporters. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/50 10 entgegen.