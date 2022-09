Polizei Stormarn: Wilde Verfolgungsjagd endet an Betonpfeiler

Reinfeld. Die Flucht vor der Polizei hat für einen 34-Jährigen aus Reinfeld an einem Betonpfeiler geendet. Wie die Beamten erst jetzt bekannt gaben, war es bereits am vergangenen Donnerstag, 15. September, zu der Verfolgungsfahrt gekommen. Eine Streife des Autobahnreviers wollte demnach gegen 11.45 Uhr einen silberfarbenen Opel Meriva auf der Nordstormarnstraße in Reinfeld kontrollieren. Als dessen 34 Jahre alter Fahrer die Polizisten bemerkte, versuchte er zu flüchten.

Der Reinfelder raste über die Lübecker Chaussee und die Hamburger Chaussee in Richtung Bad Oldesloe davon, überholte trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge und missachtete eine rote Ampel. Beim Versuch, in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, prallte er schließlich gegen einen Betonpfeiler und verursachte einen Schaden von 2200 Euro. Wie sich herausstellte, besaß der 34-Jährige keinen Führerschein. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an die Beamten in Reinfeld unter Telefon 04533/793 100.