Motorradfahrer nach Verfolgungsjagd mit Polizei gestoppt

Reinfeld (dpa/lno). Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd einen Motorradfahrer im Kreis Stormarn aus dem Verkehr gezogen. Der 22-Jährige habe sich am Dienstag einer Polizeikontrolle in Reinfeld entziehen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Während der Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit habe der Motorradfahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Schließlich sei er mit einem Streifenwagen zusammengestoßen und habe sich beim Sturz leicht verletzt. Der junge Mann habe dennoch versucht, weiter zu Fuß zu flüchten. Polizisten nahmen ihn fest. Der 22-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, Motorrad und Führerschein zu beschlagnahmen. Gegen den Mann laufen Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Kennzeichenmissbrauchs.

