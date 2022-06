Polizei Stormarn: 14-Jähriger nach Raubüberfall festgenommen

Junger Ahrensburger soll 16-Jährigen am Sportplatz mit einem Messer bedroht und dessen iPhone gestohlen haben. Polizei sucht Zeugen.

Ein 14-Jähriger soll einen 16-Jährigen in Bargfeld-Stegen mit einem Messer bedroht und ihm sein iPhone abgenommen haben (Symbolbild).

Polizei Stormarn 14-Jähriger nach Raub in Bargfeld-Stegen festgenommen

Bargfeld-Stegen. Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend, 31. Mai, in Bargfeld-Stegen Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Den mutmaßlichen Täter, einen polizeibekannten 14-Jährigen aus Ahrensburg, konnten die Beamten bereits kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Gegen 18.10 Uhr soll er seinem Opfer am Waldweg im Bereich des Sportplatzes aufgelauert haben.

Der 14-Jährige habe den zwei Jahre älteren Jugendlichen angesprochen und kurz darauf unvermittelt am Arm gepackt und ein Messer gezogen. Unter Vorhalt der Waffe habe er den 16-Jährigen dazu aufgefordert, seine mitgeführten Sachen abzugeben. Der Ahrensburger gab dem Kriminellen daraufhin laut Polizei sein iPhone des Modells „pro Max“, woraufhin dieser geflüchtet sei.

Das geraubte iPhone konnte bislang nicht gefunden werden

Die alarmierten Beamten konnten den 14-Jährigen wenig später an der Theodor-Storm-Straße festnehmen. Er wurde nach Aufnahme seiner Personalien in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Das iPhone konnte bislang jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittler vermuten, dass der 14-Jährige das iPhone während seiner Flucht im Bereich Brooklande oder Klaus-Groth-Straße weggeworfen haben könnte. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt. Zeugen, die die Tat beobachtet oder das Smartphone entdeckt haben, bitten die Beamten, sich unter Telefon 04102/80 90 zu melden.