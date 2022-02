Schon wieder: Versuchter Tankstellenraub in Großhansdorf

Grosshansdorf. Am späten Montagabend, 31. Januar, hat es einen versuchten Raubüberfall auf eine Aral-Tankstelle in Großhansdorf gegeben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, versuchte ein unbekannter Täter gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum an der Ecke Sieker Landstraße/Papenwisch zu betreten, scheiterte jedoch, weil zu diesem Zeitpunkt bereits nur noch der Nachtschalter geöffnet war.

Polizei Ahrensburg sucht Zeugen nach versuchtem Überfall auf Tankstelle in Großhansdorf

Bevor der Kriminelle das Tankstellengelände anschließend ohne Beute verließ und flüchtete, soll er zudem einen Kunden bedroht haben, der gerade an einer Zapfsäule stand und sein Auto betankte. Den Täter beschreiben Zeugen als etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Zum Zeitpunkt des Überfalls soll er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine ebenfalls schwarze Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Zu der Frage, inwieweit der Kriminelle bewaffnet war, machen Polizei und Staatsanwaltschaft aus taktischen Gründen keine Angaben. Die Polizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um ihre Mithilfe. Die Beamten fragen: Wer kann Angaben zum beschriebenen Täter machen? Wer hat womöglich den Tatablauf beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo per Telefon unter 04102/80 90 entgegen.

Bereits am 21. Januar hatte ein Unbekannter eine Tankstelle in Wentorf im Kreis Herzogtum Lauenburg überfallen. In diesem Fall war der junge Täter mit einem Messer bewaffnet und bedrohte den Kassierer. Er konnte mit einer Summe in noch unbekannter Höhe fliehen.

Gleicher Täter? Weitere Tankstellen in benachbarten Gemeinden überfallen

Am 11. Januar hatte es in der Nachbargemeinde Aumühle einen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle gegeben. Damals zücke der Täter ebenfalls ein Messer, bedrohte den Kassierer und konnte anschließend flüchten. Ob es einen Zusammenhang zwischen all diesen Taten gibt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.