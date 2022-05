Tankstelle in Trittau ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Trittau. Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Trittau. Am späten Mittwochabend, 4. Mai, gegen 21.50 Uhr, soll der unbekannte Täter den Verkaufsraum der Star-Tankstelle an der Hamburger Straße betreten und die 18 Jahre alte Angestellte mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die junge Frau habe dem Kriminellen daraufhin etwa 300 Euro aus der Kasse übergeben, anschließend sei der Mann geflüchtet, so die Polizei.

Polizei ermittelt nach Raubüberfall auf Tankstelle in Trittau

Der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem dicken weißen Streifen auf den beiden Ärmeln sowie eine schwarze Hose und graue Turnschuhe. Sein Gesicht hatte der Mann mit einer schwarzen Maske oder einem schwarzen Tuch bis über die Nase bedeckt. Bei der Tatwaffe handelte es sich laut Polizei um ein großes Küchenmesser mit einem roten Griff.

Um den Täter zu fassen, bittet die Kriminalpolizei Ahrensburg Zeugen um Mithilfe. Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tankstelle gesehen? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nehmen die Beamten per Telefon unter 04102/80 90 entgegen.