Polizei Ahrensburg: Einbrecher stehlen Schmuck und Zigaretten

Am Freitag sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen und haben sie durchsucht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ahrensburg. Die Polizei Ahrensburg beschäftigt zwei neue Fälle: Am Freitag, 21. Januar, sind bisher unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Schlossstadt eingebrochen. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus.

Polizei Ahrensburg sucht nach Einbrüchen Zeugen

Am Nachmittag hatten es die Täter auf ein Einfamilienhaus am Buchenweg abgesehen. Sie schlugen zwischen 14.30 und 22.20 Uhr zu. Laut Polizei durchsuchten die Unbekannten das Haus und nahmen Zigaretten und Kopfhörer mit. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.

Zwischen 7.30 und 14.0 Uhr hatten sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Espluguesring verschafft. Es wurden Schmuck und Armbanduhren gestohlen. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei Ahrensburg sucht in beiden Fällen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 04102/8090.