Einbruch in Ahrensburg – Polizei sucht Zeugen

Täter dringen am 4. Januar durch gewaltsam geöffnete Terrassentür in Einfamilienhaus in der Straße Lohe ein.

Ahrensburg. Unbekannte sind am Dienstag, 4. Januar, zwischen 14.30 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Lohe in Ahrensburg eingebrochen. Die Täter drangen durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Gebäude ein, durchwühlten sämtliche Räume und konnten dann unerkannt entkommen. Zu den entwendeten Gegenständen und der Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Kriminalpolizei Ahrensburg nimmt Hinweise entgegen

Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Straße Lohe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 mit der ermittelnden Kriminalpolizei Ahrensburg in Verbindung setzen.