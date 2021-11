Polizei bittet nach versuchtem Autodiebstahl um Hinweise

Ammersbek. Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend, 30., auf Sonntag, 31. Oktober, versucht, in Ammersbek ein Auto zu stehlen. Der VW Scirocco war nach Angaben der Polizei am Moorweg geparkt, als ein Zeuge gegen 1.30 Uhr drei Personen in dem Wagen beobachtete, die offensichtlich unbefugt in das Auto eingedrungen waren. Der Mann alarmierte die Polizei.

Polizei bittet Zeugen nach versuchtem Autodiebstahl in Ammersbek um Hilfe

Als die Beamten kurz darauf eintrafen, waren die Kriminellen jedoch bereits geflüchtet. Den VW ließen sie stehen. Die Polizisten konnten feststellen, dass die Gruppe versucht hatte, das Auto kurzzuschließen. Wie die Bande in das Auto gelangte, ist hingegen unklar. Unweit des Tatortes konnte die Polizei zudem wenig später zwei Männer ausfindig machen, die auf die Täterbeschreibung des Zeugen passten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg entgegen

Zur weiteren Aufklärung der Tat und der Frage, ob es sich bei den beobachteten Männern um die Täter handelt, benötigt die Polizei nun die Hilfe weiterer Zeugen. Die Beamten fragen: Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich des Moorweges in Ammersbek die verdächtigen Personen beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.