Die Polizei sucht nach mehreren Autoaufbrüchen in Braak Zeugen (Symbolbild).

Braak Mehrere Autos in einer Nacht aufgebrochen – Zeugen gesucht

Braak. Nach einer Reihe von Autoaufbrüchen in Braak in der Nacht von Mittwoch, 6. Oktober, auf Donnerstag, 7. Oktober, sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Ermittler waren die Kriminellen in der Straße Ihlendiek unterwegs und verschafften sich gewaltsam Zugang zu vier Fahrzeugen der Marken Mercedes und BMW, indem sie eine Scheibe aufbrachen. Anschließend bauten die Verbrecher Airbags, Lautsprecher, ein Lenkrad sowie bei einem Wagen den Bordcomputer inklusive Bedieneinheit aus.

Darüber hinaus montierten sie nach Angaben der Polizei bei einem BMW und einem Audi Außenspiegel und Nebelscheinwerfer ab und nahmen sie mit. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler noch keine Angabe machen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise: Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Ihlendiek in Braak beobachtet hat, meldet sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90.