Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bargteheider Kita

Unbekannter dringt am Sonnabend in die Einrichtung „Am Mühlentor“ in der Lauenburger Straße ein. Eine Anwohnerin beobachtet die Tat.

Bargteheide. An diesem Wochenende hat es einen Einbruch in eine Kindertagesstätte in Bargteheide gegeben. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein unbekannter Mann am Sonnabendabend gegen 21.10 Uhr Zugang zu dem Gebäude der Kita „Am Mühlentor“ an der Lauenburger Straße. Dabei löste der Einbrecher die Alarmanlage des Gebäudes aus, ein Lichtsignal wurde aktiviert. Dies bemerkte eine Anwohnerin und alarmierte die Polizei.

Polizei bittet nach Einbruch in Bargteheider Kita um Hinweise

Als die Beamten an der Kita, die von der Evangelischen Kirche betrieben wird, ankamen, war der Kriminelle bereits geflüchtet. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Offenbar schreckte der Alarm den Täter ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Beamten ihn nicht mehr fassen. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg bittet deshalb jetzt Zeugen um ihre Mithilfe. Der Täter wird als etwa 16 Jahre alt, 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er ein orangefarbenes Oberteil getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.