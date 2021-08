Kriminelle verschafften sich am frühen Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu der Rewe-Filiale an der Straße am Akku. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in die Barsbütteler Rewe-Filiale eingebrochen. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise (Symbolbild).

Kriminalität Unbekannte brechen in Supermarkt in Barsbüttel ein

Barsbüttel. Am heutigen Freitag hat es in Barsbüttel einen Einbruch in einen Supermarkt gegeben. Die Unbekannten schlugen in den frühen Morgenstunden in der Rewe-Filiale an der Straße Am Akku zu. Laut Polizei wurde die Alarmanlage des Geschäfts im Nahversorgungszentrum gegen 2.40 Uhr ausgelöst. Als die Beamten der Barsbüttleler Polizeistation an dem Markt eintrafen, waren die Kriminellen bereits geflüchtet.

Unbekannte brechen in Barsbütteler Rewe-Supermarkt ein

Unverzüglich sei eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen im Umfeld des Tatortes eingeleitet worden. Dennoch konnten die Täter unerkannt entkommen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Rewe-Markt. Angaben zur Art und Wert des Stehlgutes sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens am Gebäude konnten die Beamten bislang nicht machen.

Die Kriminalpolizei in Reinbek bittet Zeugen um ihre Mithilfe

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen nun um Mithilfe. Die Beamten fragen: Wer hat in der Nacht auf Freitag, 13. August, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nahversorgungszentrums Am Akku beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 040/727 70 70 entgegen.