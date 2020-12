Stormarn. Fast 40.000 Menschen aus 87 Kommunen der Metropolregion Hamburg haben sich in diesem Jahr an der bundesweiten Initiative Stadtradeln beteiligt. „Das durchgängige Plus im zweistelligen Bereich zeigt, dass die Menschen sich zunehmend für den Radverkehr und eine fahrradfreundliche Stadt- und Verkehrsentwicklung einsetzen“, so Marion Köhler, Sprecherin der Metropolregion. Insgesamt sind dort von den Teilnehmern knapp 7,5 Millionen Kilometer gefahren worden, womit der Ausstoß von mehr als 1000 Tonnen CO 2 vermieden wurde.

Witzhave und Tangstedt nahmen erstmals teil

Im Ranking der Kommunen, die erstmals teilgenommen haben, konnten sich mit Witzhave und Tangstedt auf den Rängen fünf und sechs gleich zwei Stormarner Gemeinden in den Top Ten platzieren. In Witzhave wurden 18.508 Kilometer zurückgelegt, in Tangstedt waren es 14.268.

Bei den Kommunen mit dem höchsten Zuwachs an Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr landete die Stadt Reinfeld mit einem Plus von 337 Prozent sogar auf Platz zwei hinter Itzehoe (469). Barsbüttel rangiert hier mit 156,9 Prozent auf Platz sechs.