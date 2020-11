Bad Oldesloe. Kurz vor dem Jahreswechsel sorgt die Volksbank Raiffeisenbank (VR) für einen Paukenschlag im regionalen Bankensektor. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, werden die VR Bargteheide – Bergedorf – Stormarn – Vierlanden, die Raiffeisenbank Ratzeburg und die VR Itzehoe – Norderstedt – Hohenwestedt zum 1. Januar des kommenden Jahres fusionieren. „Der gesamte Bankenmarkt steckt in einem großen Veränderungsprozess“, sagt Markus Baumann, Vorstand Orga und IT der VR Bargteheide – Bergedorf – Stormarn – Vierlanden. „Die anhaltende Niedrigzinsphase, steigende Kosten, die zunehmende Digitalisierung und veränderte Kundenverhalten bergen neue Herausforderungen. Denen wollen wir uns mit der Verschmelzung stellen, um weiter ein starker Finanzpartner in der Region zu bleiben“

Mit der Fusion entsteht die drittgrößte Genossenschaftsbank in Schleswig-Holstein. Noch größer sind nur die VR Bank Nord (Niebüll, Flensburg, Schleswig) und die VR Bank in Holstein (Pinneberg). Allerdings gilt der neue Verbund mit einer Bilanzsumme von über 2,8 Milliarden Euro, einem Kundenwertvolumen von sechs Milliarden Euro und einem Eigenkapital von 478 Millionen Euro fortan als kapitalstärkste VR-Einheit.

Alle 29 Filialen sollen erhalten bleiben

„Wir spannen ein kooperatives Netz über den gesamten Norden der Metropolregion Hamburg, das künftig von Hohenwestedt bis Ratzeburg reicht“, so Karsten Voß, Marktvorstand für Hamburg und Südstormarn. Das Motto laute: So dezentral wie möglich, so zentral wie nötig“, sagt Voß. Ziel sei keine unbewegliche Großbank. Viel mehr soll die regionale Verbundenheit durch den Erhalt aller 29 Filialen gestärkt werden.

Mit 15 die meisten bringt die VR Bargteheide – Bergedorf – Stormarn – Vierlanden ein. Zwölf steuert die VR Itzehoe – Norderstedt – Hohenwestedt bei, zwei die Raiffeisenbank Ratzeburg. Von ihr sei auch die Initiative zur Fusion ausgegangen, sagt Voß. „Es war allerdings ohnehin der richtige Zeitpunkt, die Kräfte zu bündeln, um gemeinsam noch schlagkräftiger im aktuellen Umfeld agieren zu können“, so Voß.