Das Radwegenetz sieht eine Zusammenführung der vorhandenen Wege in Glinde vor. Im Zentrum dieser Karte liegt der Marktplatz. In Rot sind städtische Hauptrouten eingezeichnet, in Orange Nebenrouten. Die gestrichelten Linien zeigen perspektivische Nebenrouten. Die gelbe Linie markiert eine Rundroute für Freizeittouren, in Blau sind regionale Routen eingezeichnet, die Bestandteil des Radkonzepts des Kreises sind oder an Hamburger Velorouten anbinden.