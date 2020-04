Kiel. Nach wochenlanger Irrfahrt wird das Segelschiff „Thor Heyerdahl“ am Sonntag (10.30 Uhr) in Kiel zurückerwartet. Am Seefischmarkt in Kiel-Wellingdorf werden die Schüler von ihren Familien empfangen, teilte das Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ am Freitag mit.

Durch die Corona-Krise hatten sich alle weiteren Landaufenthalte zum Ende der Reise erledigt. Die letzten 46 Tage hätten die Schüler durchweg auf dem Schiff verbracht. An Bord ist auch die 16 Jahre alte Lena Horstmann aus Ammersbek im Kreis Stormarn.

"Klassenzimmer unter Segeln" auf sechsmonatiger Fahrt

Nach Informationen des Projekts haben die 34 Jugendlichen sechseinhalb ereignisreiche Monate in fremden Ländern und auf hoher See verbracht. Zur Tagesordnung gehörte der Schulunterricht genauso wie die Vermittlung nautischer Fachkenntnisse.

Vor ungefähr zwei Wochen gab es einen ähnlichen Fall in Niedersachsen. 27 Jugendliche haben nach zwei Atlantik-Überquerungen und einem halben Jahr Unterricht auf See in Cuxhaven festgemacht.