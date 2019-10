Ammersbek/Kiel. 24.076 Kilometer, 189 Tage, neun Länder: Die Ammersbekerin Lena Horstmann (15) ist für die kommenden sechseinhalb Monate mit dem „Klassenzimmer unter Segeln“ auf dem Atlantik unterwegs. Am Wochenende stach die „Thor Heyerdahl“ von Kiel aus in Richtung Karibik in See gestochen.

Jugendliche übernehmen Aufgaben des Schiffsalltags

Auf der Reise absolvieren die 34 Schüler der zehnten Klasse aus ganz Deutschland nicht nur den Schulunterricht an Bord des Dreimasttoppsegelschoners, sondern erlernen auch die Segelmanöver. Auch die Aufgaben des Schiffsalltags werden von den Jugendlichen übernommen, etwa der Küchen- und der Reinigungsdienst. Während des Törns untersuchen Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg das Sozial-, Leistungs-, und Lernverhalten der Schüler. „Vor dem Auslaufen waren wir vier Tage damit beschäftigt, den Proviant zu verstauen und das Schiff seeklar zu machen“, erzählt Lena Hostmann. Im Gepäck hat die „Thor Heyerdahl“, die den Namen eines norwegischen Abenteurers trägt, nicht nur Verpflegung für die Schüler und die 15-köpfige Stammbesatzung, sondern auch Spenden für die Menschen, bei denen die Gruppe auf der Reise zu Gast sein wird, etwa Fahrräder. „In Kuba sind sie extrem wertvoll, weil sie ein Fortbewegungsmittel ohne laufende Kosten sind“, weiß Lena Horstmann.

Jetzt ist die „Thor Heyerdahl“ zunächst auf dem Nordostseekanal unterwegs, wird anschließend Nordsee und Ärmelkanal durchqueren, bevor sie am 7. November den ersten Zwischenstopp, die marokkanische Hafenstadt Safi, erreicht. Nach einem weiteren Landgang auf Teneriffa startet die längste und anspruchsvollste Seeetappe, die Atlantiküberquerung.

Interessierte können Reise auf Online-Blog verfolgen

„Wir werden 25 Tage kein Land sehen, bis wir St. Vincent and the Grenadines erreichen“, sagt die 15 Jahre alte Ammersbekerin. „Man muss lernen, auf engem Raum zusammen zu leben und mit dem auskommen, was man hat.“ Das mache für sie aber auch den besonderen Reiz der Reise aus. Lena Horstmann fügt hinzu: „Für mich stand lange fest, dass ich keinen normalen Schüleraustausch machen würde.“ Von dem Inselstaat aus segeln die Jugendlichen über Grenada, Panama und Kuba nach Bermuda.

Von dort aus startet die Rückreise über den Atlantik mit Zwischenstopp auf den Azoren. Am 25. April wird die „Thor Heyerdahl wieder in Kiel einlaufen. Lena Horstmann: „Ich hoffe, dass ich dann viele Erfahrungen mitbringe und denke, dass man durch die reise mehr zu schätzen lernt, was man zu Hause hat.“

Auf einem Online-Blog können Interessierte die Reise verfolgen: Unter www.kus-projekt.de werden die Schüler von Bord berichten.