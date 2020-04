Barsbüttel. Der 3-D-Drucker im Büro von Jan-Henryk Susek, Inhaber einer Versicherungsagentur in Barsbüttel, ist im Dauerbetrieb. Allerdings nicht für berufliche Zwecke. Der 36-Jährige produziert mit dem Gerät Coronamasken für medizinisches Fachpersonal und nimmt dafür kein Geld. Er beliefert unter anderem Arztpraxen, auch der Rettungsdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe wird von ihm versorgt und hat gerade 50 Exemplare erhalten. Sie sollen vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen.

Susek hatte Coronafall in seinem Bekanntenkreis

Der Internist Dr. Eberhard Kraas (r.) hat sein Team mit dem Gesichtsschutz ausgestattet. Er betreibt eine Praxis in Hamburg-Jenfeld.

Foto: Ha

Rund 500 Masken hat Susek mit seinem Team bislang gefertigt, die Nachfrage ist jedoch höher. Die Idee, anderen Menschen auf diese Weise zu helfen, hatte er vor einer Woche am Frühstückstisch. „Ich dachte mir, du musst einfach etwas machen“, sagt der Selbstständige, der mit seinen Kunden zurzeit nur per Telefon und E-Mail kommuniziert. In Kürze wird er auch eine Webcam installieren. Der Barsbütteler hat mit seiner Frau einen sieben Jahre alten Sohn und sorgt sich wegen der Coronapandemie um den Jungen. Er wurde mit einem Herzfehler geboren und hat Asthma, gehört zur Risikogruppe.

Jan-Henryk Susek erzählt, dass er vor Kurzem für einige Tage in Quarantäne war, nachdem es im Bekanntenkreis einen Verdachtsfall gegeben hatte. Die Person war glücklicherweise nicht infiziert. Als eine weitere Maske nach rund 35 Minuten fertig ist, klopft es plötzlich an der Tür. Roman Zerbe, Geschäftsführer des Hamburger Senioren- und Behinderten-Hilfsdiensts, holt jetzt vier Dutzend Masken ab. Er sagt: „Der Markt ist leergefegt, auf die Schnelle ist dort nichts zu bekommen. Die Lieferzeit beträgt vier Wochen.“

Die Produktionskosten eines Teils beträgt einen Euro

Seine Einrichtung beschäftigt 140 Personen, unter anderem arbeiten sie in der Tagespflege sowie in der ambulanten Pflege. Die Qualität der Masken aus Barsbüttel beschreibt Zerbe so: „Der Tragekomfort ist klasse, das haben mir Mitarbeiter bestätigt. Sie fühlen sich mit dem Visier in ihrem Job ausreichend geschützt.“ Einer der ersten, der von der Gesichtsschutzspende profitiert hat, ist der Internist Dr. Eberhard Kraas. Der Mediziner betreibt mit einem Partner eine Praxis in Hamburg-Jenfeld. Am vergangenen Freitag stattete er sein Team komplett mit Suseks Stücken aus.

Die Produktionskosten eines Teils beziffert dieser auf einen Euro, wobei die Fertigstellung in zwei Schritte gegliedert ist. Das Material für den Halter, der über die Stirn gezogen wird, besteht aus Kunststoff: Polylactide (PLA), PETG (ein mit Glykol modifiziertes Polyethylenterephthalat) oder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Es wird an eine Spule, die sich am 3-D-Drucker befindet, gehängt und bei über 200 Grad Celsius verarbeitet sowie in Form gebracht. Ein zweiter Drucker, den Jan-Henryk Susek im Keller stehen hat, benötigt für den Vorgang rund 25 Minuten. Ist die Halterung fertig, geht alles ganz schnell. Jetzt wird nur noch eine handelsübliche transparente Overhead-Folie im DIN-A4- Format benötigt, die nach dem Lochen quer auf mehrere Stellen der Kunststoff-Kopfumrundung zu clipsen ist und als Visier dient.

Manch einer spendet dem Barsbütteler auch Geld

Roman Zerbe holt eine Kiste Schutzmasken ab.

Foto: René Soukup

Neun Kilo dieser Kunststoffe hatte Susek vorrätig, sechs sind inzwischen verbraucht. Der Barsbütteler hat jetzt zwölf Kilogramm online nachbestellt. Dass immer mehr Anfragen kommen, wundert ihn nicht. „Die Ärzte tragen das Angebot natürlich untereinander weiter“, sagt der Unternehmer. Zudem ist er mit seiner Initiative mit dem Namen „Moin Makers“ auch in sozialen Netzwerken wie Twitter aktiv. Elf Helfer, unter anderem aus Ahrensburg, dem Barsbütteler Ortsteil Stemwarde und Hamburg, haben sich ihm angeschlossen. Sie telefonieren zum Beispiel Praxen ab, bedienen die verschiedenen Medienkanäle und stellen den Schutz ebenfalls her. Als Dank für die Masken hat ein Zahnarzt Susek eine große Tafel Merci-Schokolade zukommen lassen, die neben dem Drucker positioniert ist.

Manch einer spendet dem Barsbütteler auch Geld. Bislang sind es rund 250 Euro. Womöglich kann er kostendeckend arbeiten. Sollten die Spenden Produktionskosten übersteigen, wird er die Differenz an die Stiftung „KinderHerz“ weiterleiten, die seinen Sohn bei Krankenhausaufenthalten unterstützt hat. Susek ist über eine Internetplattform mit anderen Initiativen verbunden, die ebenfalls Masken fertigen, sagt: „Wir helfen auch einander, wenn abzusehen ist, dass an einem Ort die Nachfrage zu groß wird.“

Modellflugzeugbauer spenden an das Uniklinikum Lübeck

Er kooperiert zudem mit einer Gruppe des Aero-Clubs Bad Oldesloe. Acht Modellflugzeugbauer haben sich zusammengeschlossen und produzieren mithilfe von zwölf 3-D-Druckern ebenfalls diese Masken. Volker Stadler ist Schatzmeister des Vereins und wohnt in Barsbüttel. Der 58-Jährige sagt: „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir mitmachen und der Service kostenfrei ist.“ Das Uniklinikum Lübeck und der Asklepios-Konzern hätten auch schon auf das Angebot zurückgegriffen.

Zur Ausstattung des ersten Pakets, das Susek an Abnehmer verschickt oder abholen lässt, gehören Halterung und Folien, die selbst angebracht werden müssen. Dazu befindet sich ein Zettel im Karton mit Hinweisen. Demnach kann die Maske mit üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Und man sollte sie nicht über 60 Grad erhitzen sowie kein Aceton verwenden. Außerdem heißt es: „Die Halter sowie die Visiere sind nicht desinfiziert. Wir können nicht ausschließen, dass diese durch uns kontaminiert wurden.“

Unterstützung erfährt dieser Tage auch die Kreisverwaltung

Jan-Henryk Susek ist nicht nur in dieser schweren Zeit ehrenamtlich aktiv. Der Unternehmer engagiert sich in der Politik, sitzt für die CDU im Barsbütteler Finanzausschuss. Über seine Maskenproduktion sagt er: „Ich hoffe, dass die Industrie jetzt hinterherkommt und ich morgen überflüssig bin.“ Aber so werde es nicht kommen. Deshalb wird der 3-D-Drucker in seinem Büro wohl noch eine Weile in Dauerbetrieb sein.

Unterstützung erfährt dieser Tage auch die Kreisverwaltung in Bad Oldesloe. Sie hatte einen Aufruf gestartet und Unternehmen, die nicht zum Gesundheitswesen zählen, um das Beisteuern von Schutzkleidung gebeten. Daraufhin haben sich mehr als 50 Firmen aus dem Bundesgebiet als Spender gemeldet. Wer noch OP-Masken, Schutzbrillen oder Kittel abzugeben hat, kann die Behörde per E-Mail kontaktieren an s4-versorgung@kreis-stormarn.de.