Bargteheide. In die festgefahrenen Debatte um die Zukunft der Kita Mühlentor ist jetzt Bewegung gekommen. Während viele Eltern einen Neubau gefordert haben, favorisieren Stadtverwaltung und Politik aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine Sanierung des Bestandsgebäudes. Nun gibt es Pläne, im Zuge einer Teilmodernisierung neue Raumkapazitäten zu erschließen. „Damit kommen wir den besorgten Eltern entgegen und hoffen auf einen tragfähigen Kompromiss“, sagt Bargteheides Bauamtsleiterin Susann Jandt-Wahls.

Inzwischen haben Krippe und Hort neue Räume bekommen

Wie bereits berichtet, hatten Eltern Mitte Februar mit einer von 146 Personen unterzeichneten Petition ihrer Forderung nach einem Neubau am Standort der Kita Mühlentor in der Lauenburger Straße 2 Nachdruck verliehen. „Nur mit einem Neubau können die gravierenden Raumprobleme gelöst werden, die mit dem ständig steigenden Betreuungs- und Förderbedarf einhergehen“, sagt Sarah Kube, Sprecherin der Elterninitiative Pro Neubau gegenüber dem Abendblatt. Die Kita des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hamburg Ost war im Jahr 1976 in Betrieb genommen worden, ursprünglich für 95 Kinder.

Inzwischen haben Krippe und Hort zwar neue Räume bekommen. Die Situation im Elementarbereich für die Drei- bis Sechsjährigen hat sich in den vergangenen 45 Jahren indes kaum verändert. Heute werden in dem 45 Jahre alten Gebäude in fünf Gruppen 100 Kinder betreut, viele von ihnen über zehn Stunden hinweg bis 17 Uhr.

Stadtverwaltung und Gros der Fraktionen halten an Sanierungsplänen fest

Aus Sicht der Eltern fehle es an Nebenräumen für die Ruhezeiten der Kinder sowie für Sprachförderung und Inklusion. „Tatsache ist, dass die vorhandenen Räume dem teiloffenen pädagogischen Konzept der Kita nicht gerecht werden“, unterstützt Gemeindepastor Andreas Feldten die Forderungen der Elternschaft. Nicht zuletzt sei durch fehlende Investitionen in den vergangenen Jahren die Bausubstanz an vielen Stellen marode.

Dennoch halten Stadtverwaltung und das Gros der Fraktionen an den Sanierungsplänen fest. „Ein Neubau würde zwischen 3,5 und vier Millionen Euro kosten, eine Sanierung rund 1,3 Millionen Euro. Damit dürfen wir schon rein kommunalrechtlich gar nicht anders entscheiden“, so Jandt-Wahls.

Inzwischen sei bereits ein Architekturbüro beauftragt

Allerdings gebe es die Option, den Sanierungsumfang zu erweitern und durch eine Modifikation der Gebäudekubatur mehr Raum zu gewinnen. „Wenn die zahlreichen Ecken und Winkel der Fassade durch das Setzen neuer Wände begradigt werden, lässt sich die Nutzfläche um rund 100 Quadratmeter erweitern“, erklärt Jandt-Wahls.

Inzwischen sei bereits ein Architekturbüro beauftragt, mehrere Varianten für eine Raumoptimierung durchzuspielen. Unter anderem verspricht sich die Bauamtsleiterin durch den Einbau von Schränken in Nischen, „mehr Ruhe in die Flächen“ zu bringen. Außerdem sollen die Räume insgesamt heller und freundlicher gestaltet werden, etwa durch den Einbau von Emporen, besserer Fußbodenbeläge und neuem Mobiliar. Für diese Maßnahmen sollen rund 200.000 Euro zusätzlich investiert werden.