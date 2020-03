Großhansdorf. Die Kitas „Neuer Postweg“ und „Wöhrendamm“ in Großhansdorf bleiben am Montag geschlossen. Das hat Bürgermeister Janhinnerk Voß am Wochenende nach langen Gesprächen mit den beiden Kita-Leiterinnen beschlossen. Der Grund ist ein Corona-Verdachtsfall bei einem Elternteil von zwei Kindern, die in den betroffenen Kitas betreut werden.

Betroffene Person soll „indirekten Kontakt“ nach Heinsberg gehabt haben

Die Person ließ sich nach Angaben des Bürgermeisters am Freitag auf das Corona-Virus testen, weil sie Symptome aufwies, „die auf eine Viruserkrankung hinweisen könnten“. Sie habe zudem „indirekten Kontakt zu einer Person aus Heinsberg“ gehabt“, so Voß weiter. Beide sollen dieselben Büroräume genutzt haben. In dem Kreis in Nordrhein-Westfalen ist ein Ehepaar mit Corona infiziert. Hunderte Menschen mussten sich deshalb in häusliche Quarantäne begeben.

Das Testergebnis im Großhansdorfer Verdachtsfall soll laut Voß an diesem Montag vorliegen. Der Verwaltungschef hat die Eltern der Kita-Kinder am Sonnabend in einer E-Mail über die Maßnahme informiert, betont darin, dass es sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ handele. „Dies erfolgt aus meiner Verantwortung und meiner Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern, den Eltern sowie Mitarbeitern“, sagt er.

Gesundheitsamt des Kreises Stormarn ist informiert

Das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn sei über die Vorgänge informiert worden. Es unterstütze die präventive Maßnahme, sagt der Bürgermeister. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird das Gesundheitsamt alle weiteren Maßnahmen ergreifen und dafür notwendige Fakten mitteilen.“