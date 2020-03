Hamburg. Die Fälle von Coronavirus (Covid-19) in Hamburg haben die Behörden weiter für die verschiedenen Wege der Ausbreitung und für eine mögliche Pandemie sensibilisiert. Nach dem Arzt im Kinder-UKE wurde am Sonnabend eine Frau identifiziert, die am Freitagmorgen mit Iran Air aus Teheran am Flughafen Hamburg eingetroffen und infiziert war. Sie wurde zunächst unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen im Asklepios Klinikum St. Georg aufgenommen.

Die Frau war offenbar eine Woche im Iran. Auch ihre familiären Kontaktpersonen wurden nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde isoliert. Ob bei ihrer Ankunft schon die verschärften Maßnahmen des Krisenstabes der Bundesregierung galten, ist ungewiss.

Im Flugzeug sollen alle Passagiere Schutzmasken getragen haben. Die Passagiere neben der Frau sowie die zwei Reihen vor und hinter ihr werden nach Behördenangaben nun kontaktiert. Der nächste Flug aus dem Iran landet flugplangemäß am Montagmorgen in Hamburg. Dort dürften dann die Maßnahmen greifen, die die Behörde und die Bundesregierung in ihren neuen Krisenplänen verfügt haben. Oder wird der Flug noch annulliert?

Wie der Krisenstab der Bundesregierung bereits am Donnerstagabend anordnete, sollen im "grenzüberschreitenden Verkehr" auf "sämtlichen" Wegen die Kontrollen verschärft werden. Das betreffe Einreisen aus China, Südkorea, Japan, Italien und Iran. In Hamburg müssten also alle Passagiere, die aus Teheran am Airport landen, vor der Einreise auf ihren Gesundheitsstatus geprüft werden.

Auch die Deutsche Bahn ist verpflichtet, in allen Zügen des Regional- und Fernverkehrs sogenannte Aussteigekarten ausfüllen zu lassen, wenn es Corona-Verdachtsfälle gibt. Das betrifft in Norddeutschland vor allem den Verkehr mit Dänemark. Die Bundespolizei soll ihre Kontrollen verstärkt haben.

Corona-Fälle in Norddeutschland

Auch in Lübeck ist der erste Fall einer COVID-19-Infektion aufgetreten. Wie das Gesundheitsamt am Sonnabendabend mitteilte, handele es sich um eine nicht näher beschriebene Person aus Lübeck, die sich wahrscheinlich auf einer Geschäftsreise in München angesteckt habe. Nach der Rückkehr am 26. Februar habe die "Person" ihre Arbeit nicht wieder aufgenommen. Der Hinweis kam offenbar von den bayerischen Behörden.

In Niedersachsen kommt der betroffene, 68 Jahre alte Corona-Patient aus Uetze (Region Hannover). Er sei isoliert worden und befinde sich laut Behörden in einem guten Zustand. Er habe sich zuletzt in Südtirol aufgehalten, hieß es am Sonntag. Eine Frau aus Bremen, die ebenfalls infiziert ist, habe sich laut Behörden bis Donnerstag im Iran aufgehalten. Sie werde im Klinikum Bremen-Mitte behandelt und zeige nur leichte Symptome.

Corona: Hamburger Hotline

Bürger können sich in Hamburg mit ihren Fragen zum Coronavirus an die Hotline 040 428 284 4000 wenden. Bei unmittelbaren Fragen zu einer vermuteten Infektion ist auch die 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung erreichbar.

ITB in Berlin abgesagt

Wegen des Coronavirus ist die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin – die wichtigste Reisemesse der Welt – abgesagt worden. Das betrifft auch die Hamburg Tourismus GmbH (HHT). Die HHT wollte vom 4. bis 8. März mit 90 Partnern Hamburg präsentieren. Durch die Absage der ITB ist für die HHT ein finanzieller Schaden entstanden, sagte HHT-Sprecher Sascha Albertsen dem Abendblatt.

Michelin-Sterne nur im Internet

Die Verleihung der Michelin-Sterne für hochklassige Restaurants, die kommende Woche in Hamburg gefeiert werden sollte, wird abgesagt: Wie Michelin mitteilte, sei der Grund dafür "die zunehmende Verbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer". Man bitte um Verständnis. Welche Restaurants wie viele Sterne erhalten, wird nun statt bei einer feierlichen Präsentation als Pressemitteilung im Internet bekannt gegeben. Zu der in der Handelskammer Hamburg geplanten Veranstaltung wurden rund 400 Besucher aus der Spitzengastronomie erwartet.