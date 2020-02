Reinbek. Die zweitgrößte Stadt des Kreises Stormarns ist in Sachen Klimaschutz gerade auf der Überholspur unterwegs. In Kürze soll die Klimaschutzreihe „Natürlich in Reinbek“ mit ihren sieben Veranstaltungen die Bürger aufklären. Auftakt ist am Mittwoch, 4. März, unter dem Titel „Klimafit– den Klimawandel verstehen“. Teilnehmer finden sich um 18 Uhr in der Volkshochschule (Klosterbergenstraße 2 a) ein.

Die Aktion haben Klimaschutzmanagerin Estrella Piechulek, die Volkshochschule Sachsenwald (VHS), die Ortsgruppe Reinbek/Wentorf des Naturschutzbundes BUND und die Stadtbibliothek initiiert. Damit reagiert Reinbek auf das steigende Interesse der Bürger, die sich ob des Klimawandels informieren und auch selbst gegensteuern möchten. „Ich bin im Herbst 2018 mit der Idee an den BUND herangetreten“, sagt Simon Bauer, Leiter der Volkshochschule Sachsenwald. Die Stadtbibliothek sei mit ihren großen Räumen ebenfalls ein idealer Partner. Dort sei bei Ausstellungen Platz für mehr als hundert Besucher.

Wissenschaftler berichten über Forschungsstand

Der Beginn der Veranstaltungsreihe mit dem Kursus Klimafit ist zugleich das umfangreichste Projekt von „Natürlich in Reinbek“. Die sechs Einheiten wurden von der Natur- und Artenschutzorganisation WWF in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen (REKLIM) entwickelt. „In dem Kursus wird auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse vermittelt, was Ursachen und Folgen des Klimawandels sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene sind, wie man sich für Klimaschutz in Städten und Kommunen einsetzen und sich an die Folgen des Klimawandels anpassen kann“, sagt Estrella Piechulek.

Exkursion mit einem Experten durch das Billetal

Teilnehmer lernen, wie sie selbst zum Umweltschutz beitragen können. Dabei haben sie die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten sowie Initiativen zu sprechen. An zwei Abenden werden Wissenschaftler online zugeschaltet und berichten über den aktuellen Forschungsstand. „Nach den sechs Terminen erhalten die Kursteilnehmer ihr Klimafit-Zertifikat, das sie als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichnet“, so Piechulek. Der Kursus richte sich auch an Kommunalpolitiker, Landwirte oder Förster. Teilnehmer zahlen 30 Euro.

Zur Klimaschutzreihe gehören auch diese Veranstaltungen in der Stadtbibliothek: „Zero Waste: Müllvermeidung im Alltag – ein Step-by-Step-Guide“ am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr, „Insektenvielfalt im Siedlungsraum“ am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr und „Ohne Wildbienen keine Früchte“ am Mittwoch, 6. Mai, um 19.30 Uhr. Die Exkursionen „Durch die wilde Lohe“ und „Mit Jürgen Feder im Billetal“ sowie die Wanderausstellung „BienenReich Schleswig-Holstein“ sind weitere Elemente. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.reinbek.de.