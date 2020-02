Prozess in Lübeck

Immer wieder soll ein Feuerwehrmann im Süden Stormarns und im Herzogtum Lauenburg Scheunen und Ställe in Brand gesetzt haben. Seit Mitte Januar steht der 52 Jahre alte Reinbeker wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Lübeck. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm elf Taten vor. In dieser Woche werden die Plädoyers erwartet.

Prozess Mo 17.2., 9.00, Landgericht Lübeck, Schwartauer Landstr. 9-11

Klimaschutz-Diskussion in Oststeinbek

Die Oststeinbeker Wählergemeinschaft will den Klimaschutz energisch vorantreiben. Sie möchte, dass ab sofort neue Wohngebäude in der Gemeinde ihren Jahresstrombedarf zu 70 Prozent regenerativ erzeugen. Diese Verpflichtung soll Bestandteil in jedem neuen Bebauungsplan sein. Darüber diskutieren die Parteien.

Umweltausschuss Oststeinbek Mo 17.2., 19.30, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22

Baumschutz in Reinbek

Laut Wählergemeinschaft Forum 21 sind in Reinbek zahlreiche Bäume mit ortsbildprägender Wirkung bei Bauprojekten abgeholzt worden. Die Gruppe will, dass Bürgermeister Björn Warmer bei solchen Vorhaben die Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts umsetzt und hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Bau- und Planungsausschuss Reinbek Di 18.2., 19.30, Rathaus, Hamburger Straße 5-7

Ideenwettbewerb in Ahrensburg

Die Ahrensburger Stadtverwaltung will einen gemeinsamen Ideenwettbewerb für drei Projekte auf dem Stormarnplatz ausloben: einen Rathausanbau, eine Tiefgarage und einen urbanen Stadtpark. Die Kosten dafür betragen rund 175.000 Euro. Nun sollen die Politiker über die Zusammensetzung der Jury entscheiden.

Bauausschuss Ahrensburg Mi 19.2., 19.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Bericht in Bad Oldesloe

342 Asylbewerber sind dem Kreis Stormarn 2019 zugewiesen worden. Weniger waren es in den vergangenen sechs Jahren nur 2017 mit 262. Im Sozialausschuss des Kreises wird am Dienstag über die Aufnahme, Unterbringung, Beratung und Betreuung der Flüchtlinge und die aufgebrachten Finanzleistungen berichtet.

Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreises Di 18.2., 19.00, Mommsenstraße 11, Bad Oldesloe

Punktspiel in Reinfeld

Können die Oberligafußballer des SV Preußen Reinfeld nach der Winterpause an die starken Leistungen der Hinrunde anknüpfen? Die Nachholpartie bei Eutin 08 wird ein erster Fingerzeig. Es ist zugleich das Debüt von Pascal Lorenz als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Der bisherige Co-Trainer ist im Dezember zum Chefcoach befördert worden.

Eutin 08 – SV Preußen Reinfeld Sa 22.2., 14.00, Steinredder