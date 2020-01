Westerau. Insekten essen und damit das Klima retten? In vielen Ländern gehören Heuschrecken, Fliegenmaden, Ameisen und Käfer dank wertvoller Eiweiße und Mineralien längst auf den täglichen Speiseplan. Zudem ist die Produktion von Insektenfleisch umweltfreundlicher als die Herstellung von Rind- oder Schweinefleisch. Mehr Informationen dazu gibt es am 3. Mai im Thünen-Institut für Ökologischen Landbau in Westerau bei Bad Oldesloe.

Förderverein bietet 14 Veranstaltungen an

Anlässlich seines Geburtstags lädt Leiter Gerold Rahmann genau 58 Gäste in das Herrenhaus des Forschungsinstituts ein. Aus der Reihe „World of Food and Farming“ geht es um Esskulturen, inklusive Anekdoten und Verkostung.

14 Veranstaltungen bietet der Förderverein des Instituts an, um Stormarner an neuen Erkenntnissen aus 20 Jahren Forschung teilhaben zu lassen. Der Fokus liegt dabei auf den Schwerpunkt-Themen „Klimaschutz mit Waldbau“ (20. August), „Muttergebundene Kälberhaltung“ (17. September) und „Regionale Eiweißträger“ (29. Oktober).

Welche Rolle spielen Landwirte beim Thema Klimaschutz?

Den Anfang macht Carsten Niemitz vom Naturschutzbund Mölln am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr. Mit einprägsamen Bildern und in verständlicher Sprache bringt er die Gäste auf den Stand der Wissenschaft zur „Ökologischen Lage der Menschheit“. Wie hängen Ernährung, Bevölkerungswachstum, Plastik oder Biodiversität zusammen und was bedeutet das für den Einzelnen? Der Referent gibt ebenfalls Hinweise zu umweltfreundlichem Verhalten.

Um Klima- und Umweltschutz sowie die Rolle der Landwirtschaft dreht sich die Diskussion am Mittwoch, 18. März, ab 19 Uhr. Dazu eingeladen sind Werner Schwarz, Präsident des Landesbauernverbandes Schleswig-Holstein, und Bernhard Osterburg, Leiter der Stabsstellen Klima und Boden beim Thünen-Institut in Braunschweig. „Angesichts der Aktualität des Themas freue ich mich auf eine rege Beteiligung von Besuchern mit landwirtschaftlichem Hintergrund“, sagt Gerd Herrmann, Vorsitzender des Fördervereins. Wer einen Überblick über die Arbeit des Instituts bekommen will, ist am Sonnabend, 13. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr genau richtig. Unter dem Motto „Tag der offenen Tür: 20 Jahre Forschung für den Ökolandbau“ wird gezeigt, wie auf den Äckern, in den Ställen, in den Laboren und Büros geforscht wird.

Auch eine Kunstausstellung ist geplant

Neben einem Vortragsprogramm und diversen Führungen gibt es eine kleine Kunstausstellung von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern sowie einen Biobauernmarkt mit Produkten und Leckereien aus der Region. Weitere Programmpunkte: Wildkräuter (16. Mai), Pilze sammeln und genießen (3. Oktober), Weinverkostung (13. November).