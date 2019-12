Grönwohld. Es ist doch schön, wenn es in bewegten und bewegenden Zeiten etwas gibt, auf das man sich verlassen kann. Und so fällt auch in diesem Jahr wieder der Heiligabend auf den 24. Dezember. Ähnlich konstant geht es beim Feiertagsprogramm des NDR-Fernsehens zu. Denn jedes Jahr pünktlich zu Weihnachten bietet der Sender ganz viel Stormarn zum Anschauen – mit der Kultserie „Neues aus Büttenwarder“, die zu großen Teilen in Grönwohld, aber auch zum Beispiel in Granderheide gedreht wird.

Das Paket mit dem Heimat-Stoff ist in diesem Jahr so groß, dass der NDR gar die „Büttenwarder Festspiele“ ausgerufen hat: Zwischen Heiligabend und Neujahr werden insgesamt 19 Folgen der Serie gezeigt. Darunter sind auch sechs neue Geschichten rund um die skurrilen Geschäftsideen der Bauern Adsche, verkörpert von Jan Fedder, und Brakelmann (Peter Heinrich Brix).

„Tatort“-Star Axel Milberg ist wieder mit dabei

Die beiden langjährigen Hauptdarsteller können sich wieder über prominente Verstärkung freuen: Axel Milberg, der unter anderem als „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski bekannt ist, wird auch in den neuen Folgen zu sehen sein. Er spielt den Landwirt Hajo Narkmeyer, der in der im vergangenen Jahr ausgestrahlten Staffel nach 35 Jahren nach Büttenwarder zurückgekehrt war.

Zu ihren Mitstreitern gehören in den sechs neuen Episoden unter anderem Pferdeknecht Kuno (Sven Walser), Dorfkrugwirt Shorty (Axel Olsson), Bürgermeister Günther Griem (Jürgen Uter) und Onkel Krischan (Hans Kahlert). So gründen die Büttenwarder zum Beispiel eine Wohngemeinschaft, die schnell an den unterschiedlichen Interessen ihrer Bewohner scheitert. Und: Nach 40 Jahren taucht Adsches und Brakelmanns große Liebe Gerlinde (Anica Dobra) wieder auf! Zudem wird beim Dorffest auf 777 Jahre Büttenwarder angestoßen, das Trüffelfieber bricht aus und eine junge Handwerkerin auf der Walz (Lena Schmidtke) muss von den Büttenwardern vor ihrem fiesen Freund beschützt werden.

Dokumentation wird am 25. Dezember gezeigt

Und als Bonus für diejenigen, die nicht genug bekommen können, gibt es auch noch eine Dokumentation. „Brakelmanns Freunde“ läuft am 25. Dezember um 14.20 Uhr. Es ist eine Dokumentation über die Junggesellen des Kultdorfes. Woher stammen sie, welche Karrieren haben sie vor und neben „Büttenwarder“ gemacht und was hat sie hierher geführt?

Seit 1997 läuft die Kultserie im NDR Fernsehen. Die Drehbücher der neuen Folgen 86 bis 88 schrieb, wie alle Vorlagen zuvor, Norbert Eberlein. Die Folgen 89 bis 91 stammen erstmals aus der Feder von Eckhard Theophil. Und so gibt es in diesem Jahr – trotz aller Verlässlichkeit in bewegten Zeiten – auch etwas, das nicht wie immer ist.

+++ Die Sendetermine der sechs neuen Folgen +++

25. Dezember: „Memory“,

22.10 Uhr

26. Dezember: „777“, 17.30 Uhr; „Endstation“, 22 Uhr

27. Dezember: „Trüffel“,

22.30 Uhr

31. Dezember: „Gerlinde“,

19.15 Uhr

1. Januar: „Der Hamburger“,

17 Uhr