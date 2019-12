Bargteheide. Auf dem Weg zur Stormarner Vorzeigestadt in Sachen Klimaschutz muss Bargteheide ein weiteres Teilprojekt begraben. Wie der parteilose Stadtvertreter Klaus Mairhöfer jetzt mitgeteilt hat, wird es eine Wiederbelebung der Erdgassäule an der Avia-Tankstelle Lohe 60 nicht geben. „Der Eigentümer, die Boie-Gruppe mit Sitz in Lübeck, will den Bargteheider Standort zwar neu ausrichten, allerdings ohne eine Erdgassäule“, so Mairhöfer.

Rückbau der Erdgassäule sei bereits seit Monaten beschlossen

Auf Abendblatt-Anfrage bestätigte Boie-Mitarbeiter Malte Siemers die Modernisierung der Tankstelle an der Lohe: „Die Vorplanungen sind längst abgeschlossen. Bereits im ersten Quartal kommenden Jahres wird mit der ersten Phase des Umbaus begonnen.“ Der Rückbau der Erdgassäule sei bereits seit Monaten beschlossen. „Der jüngste Vorstoß zu ihrem Erhalt kam jetzt definitiv zu spät“, sagt Siemers.

3300 Tankfüllungen pro Jahr erscheinen dem Unternehmen zu wenig

2017 hatte der frühere Betreiber Eon den Betrieb aus Rentabilitätsgründen eingestellt. 3300 Tankfüllungen pro Jahr erschienen dem Unternehmen zu wenig. Deshalb gab es ein Übernahmeangebot für 30.000 Euro. Im vergangenen Jahr empfahlen die Grünen und die Wählergemeinschaft für Bargteheide (WfB) in einem gemeinsamen Antrag den Erwerb durch die Stadt. Anschließend sollte die Tanksäule an die Vereinigten Stadtwerke (VSG Netz) als künftigen Betreiber verpachtet werden.

Vorwürfe gegen Bürgermeisterin wegen ihres mit Gas betriebenen Autos

Doch schon im Umweltausschuss hatte sich dafür keine Mehrheit gefunden. An dieser Haltung änderte sich selbst dann nichts, als Eon sogar bereit war, die Säule für einen symbolischen Euro abzugeben. „Zum einen wurden rechtliche Gründe ins Feld geführt, zum anderen unabsehbare Folgekosten. Allerdings ohne einen einzigen nachvollziehbaren Beleg“, sagt Mairhöfer. Stattdessen habe man die Kommunalaufsicht eingeschaltet und auch noch die Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht attackiert, nur weil sie selbst ein mit Erdgas betriebenes Hybridauto fahre.

Bargteheider müssen zum Erdgastanken weite Wege in Kauf nehmen

Letztlich ging der Einzelkämpfer selbst in die Offensive, um die Erdgassäule für Bargteheide zu retten: „Ich war fest entschlossen, sie selbst zu kaufen. Ich hatte sogar schon einen Partner gefunden, der bereits viele Erdgastankstellen in Norddeutschland und den Niederlanden betreibt.“ Leider sei diese Entscheidung aber zu spät gefallen.

„Im Hinblick auf die klimapolitische Ausrichtung der Stadt wäre der Kauf die einzig logische Schlussfolgerung gewesen“, sagt Mairhöfer. Stattdessen müssten Bargteheider, die sich ganz bewusst für ein Auto mit einem umweltfreundlichen Antrieb entschieden hätten, nun weiterhin für eine Tankfüllung lange Wege nach Bad Oldesloe, Norderstedt, Bad Segeberg oder Hamburg in Kauf nehmen. „Dass diese Situation absolut kontraproduktiv ist, dürfte auf der Hand liegen“, so Mairhöfer.